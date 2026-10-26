Andrea del Boca se baja de Carlos Paz y Suar apuesta fuerte al teatro

La periodista Laura Ubfal repasó este lunes las principales novedades del espectáculo en su habitual columna en Hora Pico, por La Brújula 24. Entre los temas destacados, confirmó que Andrea del Boca no participará de la temporada teatral de Carlos Paz, anticipó los próximos proyectos de Adrián Suar y reveló los planes de Lizy Tagliani para regresar a calle Corrientes.

Una de las noticias más importantes fue la salida de Andrea del Boca de la obra que tenía previsto protagonizar durante el verano en Córdoba. Según explicó Ubfal, las negociaciones se complicaron por una serie de condiciones vinculadas con el alojamiento de la actriz y sus familiares. "No llegaron a arreglar por ahora, y supongo que ya no", señaló.

La periodista detalló que Del Boca tenía previsto viajar acompañada por su madre y su tía, ambas de edad avanzada, por lo que necesita una vivienda sin escaleras y con determinadas comodidades. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. "Fue un ida y vuelta, se cansaron", sostuvo. Pese a la baja de la actriz, la producción continuaría adelante con otros integrantes del elenco que ya firmaron sus contratos.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con Adrián Suar, quien prepara una nueva película junto a Dolores Fonzi para Netflix, además de continuar con su actividad como productor. En ese marco, Ubfal reveló que estará detrás de una ambiciosa versión del musical Chicago, protagonizada por Florencia Peña y Juliana Gattas, integrante de Miranda!.

"Es un megaproyecto de comedia musical para el 2027", aseguró la periodista, quien destacó que será la primera vez que Suar produzca un espectáculo de estas características. También explicó que Gattas lleva aproximadamente dos años preparándose para afrontar un papel que exige cantar, bailar y actuar. Sobre su relación con Ale Sergi, descartó cualquier conflicto: "Está todo bien. Siguen juntos, pero quieren cada uno hacer otras cosas".

En cuanto a Lizy Tagliani, Ubfal anticipó que la conductora protagonizará una nueva versión teatral de Más respeto que soy tu madre, la obra de Hernán Casciari que anteriormente llevó al escenario Antonio Gasalla. El proyecto marcará un cambio en su equipo de producción, ya que dejará de trabajar con Gustavo Yankelevich para sumarse a una propuesta encabezada por Javier Faroni. Su estreno está previsto para mediados de 2027, una vez finalizada la temporada de Guillermo Francella.

La especialista también analizó el presente de la televisión abierta y las dificultades que atraviesan algunos programas para conseguir invitados atractivos. Como ejemplo, mencionó el bajo rendimiento de PH, Podemos Hablar, que el sábado registró 6,8 puntos de rating. "Cuesta mucho conseguir invitados. No hay figuras, no pasa nada, realmente no interesa mucho nada, y eso hace que todo decaiga", reflexionó.

Por último, Ubfal repasó algunas novedades de los famosos, entre ellas el cumpleaños número 32 de La Joaqui, quien recibió una fiesta sorpresa temática de Halloween organizada por Thiago PZK, y el dramático episodio que Sol Pérez relató en televisión sobre una emergencia que atravesó su hijo Marco cuando era bebé.

De esta manera, la periodista dejó un panorama de lo que viene para el espectáculo argentino, con nuevas producciones teatrales y audiovisuales en preparación, aunque con una televisión abierta que, según su mirada, sigue enfrentando dificultades para generar grandes acontecimientos y figuras capaces de atraer al público.

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