El avión de Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras despegar de Puerto Iguazú

El avión privado que trasladó al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia desde Puerto Iguazú completó su recorrido hacia Estados Unidos, luego de realizar una escala en Guayaquil, Ecuador, para reabastecerse de combustible.

La aeronave partió durante la madrugada de este miércoles desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, en Misiones, y continuó su viaje hacia el área de Miami, donde tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Opa-locka.

Se trata de un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A. De acuerdo con los datos difundidos, a bordo viajaban ocho personas, entre ellas el legislador brasileño y sus familiares.

Flavio Bolsonaro arrives in Miami. https://t.co/YBANWk6lIA — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

El avión había llegado a la terminal aérea misionera el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. Aunque inicialmente estaba previsto que despegara durante las primeras horas del martes, la partida se demoró y finalmente se concretó al día siguiente.

Durante su trayecto, la aeronave evitó atravesar el espacio aéreo brasileño y aterrizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, tras poco más de cinco horas de vuelo. Allí realizó una parada técnica antes de continuar rumbo a territorio estadounidense.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Flávio Nantes Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Los cuatro cruzaron la frontera por el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con la provincia de Misiones.

El organismo argentino aclaró que todos presentaron documentación válida y que ninguno registraba restricciones legales para ingresar al país. También señaló que los controles migratorios se desarrollaron sin inconvenientes.

El viaje se produjo en medio de una fuerte controversia política y judicial en Brasil. Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, había denunciado que agentes de la Policía Federal lo notificaron de una resolución del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal.

Según el propio senador, la medida le exigía entregar sus pasaportes y le impedía abandonar el territorio brasileño.

La salida del país generó interrogantes sobre el alcance de esa disposición y las circunstancias en las que el dirigente opositor logró trasladarse hasta la frontera argentina.

Mientras tanto, desde Estados Unidos trascendió que la administración de Donald Trump otorgaría visas al senador y a sus familiares para permitirles permanecer en ese país.

Por el momento, la documentación difundida por las autoridades argentinas confirma el ingreso y tránsito de la familia por el país, aunque no permite establecer si la salida de Brasil implicó un incumplimiento de las restricciones dispuestas por la Justicia de ese país.