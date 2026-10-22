Wanda Nara prepara una serie sobre su vida y Maxi López negocia para participar

La periodista Laura Ubfal repasó las principales novedades del mundo del espectáculo en su habitual columna en el programa "Hora Pico", emitido por La Brújula 24, y reveló detalles de la docuserie que prepara Wanda Nara para una plataforma de streaming, en la que también podría participar su exmarido, Maxi López.

Según explicó, la producción recorrerá distintos momentos de la vida de la conductora, desde su infancia en San Fernando hasta su paso por Italia, e incluirá testimonios e imágenes de su entorno familiar. "En la docuserie aparece toda la familia de Wanda, obviamente los hijos, la madre, el padre, Zaira. Ella ha grabado imágenes en Italia, en Milán, en todos lados, en su infancia, en San Fernando, en su escuela", detalló.

Ubfal precisó que el proyecto está destinado a Disney y que detrás de la realización se encuentra la misma productora que trabajó en el reality de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

En ese contexto, aclaró una versión que circuló sobre las exigencias económicas de Maxi López para formar parte del contenido. "A Wanda no. Se la pide a la plataforma que va a pasar la docuserie. Wanda no pone un peso", afirmó la periodista, quien señaló que el exfutbolista se encontraba negociando su participación.

Los Martín Fierro y una noche marcada por la política

Otro de los temas centrales de la columna fue la entrega de los Martín Fierro de Radio, que tuvo como máxima ganadora a María O'Donnell. "Fue una noche de mujeres fuertes", contó Ubfal, quien celebró especialmente la consagración de la periodista.

"Merecidísimo lo de María. Una gran laburante del medio, una mujer fantástica", sostuvo.

También resaltó los homenajes realizados durante la ceremonia y aseguró que se trató de una celebración atravesada por discursos de fuerte contenido político. "Fue una noche muy política", señaló.

Al ser consultada sobre posibles situaciones incómodas durante el evento, mencionó la presencia de Amalia "Yuyito" González, aunque aclaró que no tenía conocimiento de ningún escándalo importante.

La periodista también se refirió a las internas de APTRA y explicó que uno de los principales desafíos económicos de la entidad es sostener la cobertura médica de sus asociados. Según indicó, el costo de la medicina prepaga representa entre 40 y 45 millones de pesos por mes, una cifra que obliga a la organización a generar ingresos mediante diferentes actividades y premiaciones.

Además, contó que la institución prepara nuevos espacios para radio y streaming en su sede, una iniciativa impulsada durante la gestión de Luis Ventura.

Los números de la televisión y los cambios para 2027

En cuanto a la competencia televisiva, Ubfal repasó las mediciones de audiencia de la jornada anterior.

Según los números que compartió, MasterChef alcanzó 11,7 puntos de rating, mientras que el programa de Guido Kaczka obtuvo 6 puntos.

Por su parte, Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini y con la participación de David Bisbal, registró 4,7 puntos. LAM consiguió 3,8 y Bendita, 3,7.

La periodista también anticipó movimientos importantes en la programación del próximo año, entre ellos la llegada de Nicolás Repetto a la pantalla durante el verano y el regreso de Los 8 Escalones, con modificaciones en su formato.

Sobre este último ciclo, adelantó que tendrá una mayor rotación de jurados y mencionó a Valeria Mazza entre las figuras previstas.

En relación con los programas de entretenimiento, analizó la importancia que adquirieron las plataformas digitales al sostener proyectos más allá de sus resultados en la televisión abierta. "No se olviden que todo, MasterChef, HBO, o sea, todo está vendido a plataforma", remarcó.

La temporada teatral y el futuro de Nico Vázquez

Ubfal también adelantó algunas de las propuestas que se preparan para la próxima temporada teatral, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

Entre las novedades mencionó el regreso de Baraka, una obra centrada en cuatro amigos que recuerdan su juventud, con Campi, Roberto Carnaghi no mencionado en el elenco anunciado, Diego Ramos, Alberto Ajaka y otros protagonistas previstos para la nueva puesta.

También se refirió a proyectos que involucran a Paola Barrientos y Marcelo Subiotto, mientras los productores comienzan a definir sus principales apuestas para el verano.

En cuanto a las obras actualmente en cartel, sostuvo que los espectáculos de mayor convocatoria mantienen sus niveles de público en el tramo final de la temporada.

Uno de los casos destacados es Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, cuya despedida está prevista para fines de noviembre.

La periodista anticipó que el actor prepara una nueva propuesta, aunque evitó adelantar detalles. "No podemos contar nada hasta que él lo diga", expresó, y agregó que se trata de un proyecto importante.

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