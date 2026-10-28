Deportes
Básquet local: se definió la programación de las finales y semifinales de Oro, Plata y Bronce
La última fecha de la máxima categoría se jugará el lunes 2 de noviembre. En tanto, San Lorenzo, Sportivo Bahiense, Altense y 9 de Julio buscarán llegar a la definición de Plata, mientras que Caza y Pesca y Pellegrini disputarán el título de Bronce.
La Asociación Bahiense de Básquetbol confirmó la programación de las próximas jornadas de las tres categorías superiores, que ingresan en una etapa decisiva de la temporada 2026.
En la Liga Bahiense de Oro, la última fecha de la fase regular se disputará íntegramente el lunes 2 de noviembre, cuando terminarán de definirse las posiciones de cara a los playoffs.
La reprogramación responde a la realización del Torneo Provincial U17 masculino, que se desarrollará desde este jueves 29 hasta el domingo 1 de noviembre en Mar del Plata, con la participación de Mauro Richotti como entrenador.
Por su parte, la Liga Bahiense de Plata comenzará a disputar las semifinales este fin de semana, con dos series que determinarán a los protagonistas de la definición del segundo tramo de la competencia.
El primer cruce se pondrá en marcha el viernes 30 de octubre, cuando San Lorenzo y Sportivo Bahiense se enfrenten en el encuentro inicial de su llave.
La otra semifinal tendrá como protagonistas a Altense y 9 de Julio, que disputarán su primer partido el domingo 1 de noviembre.
En tanto, la Liga Bahiense de Bronce comenzará a definir al campeón del Torneo Clausura con el enfrentamiento entre Caza y Pesca y Pellegrini.
El primer encuentro de la serie se disputará el sábado 31 de octubre en la cancha de Altense, mientras que los siguientes compromisos están previstos, en principio, para el miércoles 4 y el domingo 8 de noviembre.
Además del estadio del conjunto puntaltense, la Asociación Bahiense de Básquetbol confirmó que el Osvaldo Casanova, de Estudiantes, será la otra sede utilizada para la definición del certamen.
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