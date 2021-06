La columna de la Ubfal: el plan de Tinelli para elevar el rating de La Academia

Comienza una nueva semana y la batalla por el rating sigue más fuerte que nunca, con dos canales que se disputan el primer lugar, pese al predominio de los últimos meses que tiene a Telefé muy por encima de El Trece. Esto y mucho más lo desmenuzó el periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, dentro del programa "Vive Cada Día".

Aquí, los temas más destacados

"Días atrás, Ulises Bueno avisó junto a su novia, Rocío Pardo, que se retira de La Academia porque tiene por delante un compromiso laboral que no le permitirá seguir en el reality. Y por otro lado, este jueves el jurado eliminará otra pareja. Por eso, para reanimar el concurso de talentos, la producción decidió incorporar cinco nuevas duplas desde el ritmo disco que sigue al del shuffle y comienza hoy. Por otra parte, Angel de Brito anunció que volverá el voto del público que, como se sabe, salva a los mediáticos antes que a los talentosos, lo que alienta mucho más a los fans de algunas figuras a seguir el programa, en casos como el de Cachete Sierra, quien ganó el Cantando gracias a la elección de la gente. Lo cierto es que la meta de Marcelo Tinelli y de El Trece es que el programa se mantenga por sobre los dos dígitos de rating, y los resultados están al borde de ese número, antes del final de Masterchef y el desembarco de La Voz".

"Después de enterarse una hora antes de que Jorge Rial había tomado la decisión de levantar TV Nostra Diego Ramos decidió mantenerse callado por un tiempo, pero aceptó hablar con Catalina Dlugi a quien le dijo que se arrepintió de su paso por ese ciclo de América. Contó que venía con tres trabajos que de repente se tuvieron que frenar, en alusión a Cortá Por Lozano, el teatro y la radio. Y agregó que el de América nunca fue el programa para el que inicialmente lo habían convocado, al admitir que lo habían llamado para hacer un show, similar al que actualmente realiza Jey Mammon. Por último, el actor cerró mencionando que el ex chimentero quiso despuntar el vicio con la política, y no le dio resultado, reconociendo que más allá de la abrupta decisión y que no volvió a hablar con él, Rial fue un buen compañero".

"Finalmente, Telefe develó el día y la hora del estreno de La voz argentina. Será el próximo 24 de junio a las 22. El reality que conducirá Marley se viene promocionando hace tiempo y hay mucha expectativa por la presencia de sus coachs, Ricardo Montaner, Lali, Sole Pastorutti, Mau y Ricky, armando los teams de participantes en la competencia. Como se sabe, los Miranda!, Nahuel Pennisi y Cazzu estarán entrenando a los concursantes y finalmente Emi Mernes, será la quinta coach en el repechaje. La voz es un formato internacional ya probado en adultos y niños y ahora se convierte en la nueva competencia y amenaza para Marcelo Tinelli en las noches de la TV abierta, donde aprovechará el buen colchón de puntos de rating que le viene dejando Masterchef Celebrity 2".