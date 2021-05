Le hackean la cuenta de Instagram para pedirle plata a sus contactos

Silvana Gattim está indignada. Y sobre todo, preocupada. Es que en las últimas horas, asegura, alguien le "hackeó" su cuenta de Instagram y la utilizó para estafar a varios de sus contactos.

"Ayer recibí un mensaje de una de mis hijas que decía que me habían hackeado, porque en un texto enviado desde mi cuenta le pedían dinero diciendo que me había excedido en el monto diario de gastos. Pedían un CBU para hacer el depósito", comentó la mujer en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Cuando quise entrar a mi Instagram ya no podía, estaba bloqueado, y en ese momento pensé que iba a poder recuperarlo en el momento, donde siempre me arreglan el celular. Luego, en el transcurso de la tarde, tres amigas me decían que ya me habían depositado lo que les había pedido, y me mandaban foto con el CBU".

"Ahí es donde caigo en la cuenta de que estaban mandando ese mensaje a todos mis contactos, y una abogada me dijo que fuera a hacer la denuncia a Fiscalía, pero en ese momento no me la tomaron y lo hice vía mail, adjuntando todas las capturas de pantallas que me iban mandando".

Al final, comentó: "Les hacían a todos el mismo cuento. Era un engaño, ponían un CBU del Santander y otro del Galicia, investigué un poco gracias a mis hijas y a sus amigos a quién pertenecía y es un señor que se llama Cermezo Martínez Nelsymar del Valle, tengo los CBU y el CUIL".