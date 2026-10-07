Video: el momento en que dos hombres intentan forzar la puerta de una concesionaria

Federico Susbielles difundió este miércoles el video captado por las cámaras del Centro Único de Monitoreo de un intento de robo ocurrido días atrás en una concesionaria del macrocentro.

Las imágenes corresponden al episodio registrado el sábado 26 de septiembre, alrededor de las 22.50, en un comercio ubicado en San Martín 650 llamado Longstaff. Allí, operadores del sistema municipal advirtieron la presencia de dos hombres que intentaban forzar la puerta de acceso al local.

Tras detectar la maniobra, desde el CeUM dieron aviso a la Policía y agentes de la Unidad de Policía de Prevención Local acudieron al lugar y arrestaron a Maximiliano Manuel Casiano, de 41 años, y Juan Ariel Brizuela, de 25.

De acuerdo con la información conocida tras el procedimiento, ambos habrían intentado ingresar por la fuerza al local y tenían en su poder guantes y un destornillador, elementos que fueron secuestrados.

“Operadores del Centro de Monitoreo Municipal visualizaron a dos hombres intentando forzar la puerta de acceso de un comercio. Ante esta situación, se dio aviso a la Policía Bonaerense y se logró la detención de los delincuentes”, señaló Susbielles al compartir la filmación.

“El monitoreo permanente y la rápida intervención permiten prevenir y actuar ante hechos delictivos en nuestra ciudad. Seguimos construyendo una Bahía más segura”, agregó el jefe comunal.

Operadores del Centro de Monitoreo Municipal visualizaron a dos hombres intentando forzar la puerta de acceso de un comercio.



Ante esta situación, se dio aviso a la Policía Bonaerense y se logró la detención de los delincuentes.



El monitoreo permanente y la rápida intervención… pic.twitter.com/E4a0JR7gxp — Federico Susbielles (@fsusbielles) October 7, 2026

Además, se constató que Casiano registraba un pedido de comparendo compulsivo vigente desde febrero de 2025 en el marco de una causa por encubrimiento. En la investigación intervienen la UFIJ Nº15 y el Juzgado Correccional Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.