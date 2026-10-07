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Gastón Pauls vuelve a Bahía con una charla gratuita sobre adicciones
El encuentro será el miércoles 14 de octubre, a las 18, en el Teatro Don Bosco. Las entradas ya pueden retirarse sin costo en boletería o gestionarse a través de MiBahía.
Gastón Pauls volverá a Bahía para brindar una charla abierta y gratuita sobre prevención de adicciones, en la que compartirá su experiencia personal y abordará distintas problemáticas vinculadas con los consumos.
La actividad se realizará el miércoles 14 de octubre, a las 18, en el Teatro Don Bosco, y formará parte de una nueva acción del programa municipal Hablemos, dedicado a la prevención, asistencia y abordaje de los consumos problemáticos.
La propuesta cuenta además con el acompañamiento del Puerto de Bahía Blanca, que participa del programa desde su lanzamiento y sostiene su colaboración en las políticas locales de salud mental.
Durante la presentación de la actividad, el secretario de Salud, Federico Bugatti, destacó que Hablemos permitió visibilizar una problemática que hasta entonces se encontraba “insuficientemente abordada y subregistrada”, además de acercar a más personas a los dispositivos de atención municipal.
“Muchos ciudadanos y ciudadanas incorporaron la posibilidad de hablar del problema de consumo problemático y encontraron en el Municipio distintos dispositivos para buscar ayuda”, sostuvo. Según explicó, poder reconocer la situación y dar el primer paso para solicitar asistencia constituye uno de los principales desafíos.
Por su parte, Adrián Di Renzo, preventor en adicciones y referente del programa, remarcó la importancia de los testimonios y del acompañamiento a las familias. También hizo hincapié en la necesidad de trabajar sobre otras problemáticas, como la ludopatía. “Esta gestión municipal por suerte siempre estuvo firme en este concepto de llevar el mensaje, de tratar de acercar lo mejor posible el tema, no sólo prevención, también que hay una posibilidad de recuperación”, señaló.
Di Renzo recordó que actualmente Bahía Blanca dispone de cuatro grupos territoriales y una Unidad Residencial destinada a situaciones de mayor complejidad, como parte de una red que busca garantizar continuidad en los tratamientos.
La subsecretaria de Gestión de la Salud, Paula Echeverría, indicó que el fortalecimiento de esos dispositivos responde a una decisión de la gestión del intendente Federico Susbielles. También marcó una diferencia respecto de la anterior visita de Pauls, en marzo de 2024, ya que esta vez habrá equipos territoriales presentes durante toda la jornada.
“Va a ser un espacio donde las familias van a poder pedir una mano, ayuda, asistencia, acompañamiento”, afirmó. Además, en el ingreso habrá un código QR para acceder rápidamente a información y canales de orientación.
Las entradas son gratuitas y ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Don Bosco y a través de la aplicación o la web MiBahía. Desde la organización recordaron que la capacidad de la sala es limitada.
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