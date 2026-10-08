Femicidio en Punta Alta: la mujer había denunciado a su expareja por violencia de género

El femicidio de Noelia Díaz, ocurrido este jueves en Punta Alta, puso al descubierto que su expareja, Daniel Ferreyra, de 47 años, había sido denunciado anteriormente por violencia de género y tenía una prohibición de acercamiento que permanecía vigente hasta el próximo 19 de octubre.

Sin embargo, según la información obtenida por La Brújula 24, el hombre seguía visitando con frecuencia a la mujer en su domicilio de la calle Corrientes 1073, donde finalmente fue encontrada asesinada.

La madre de la víctima, quien reside en una vivienda contigua dentro del mismo terreno, sabía que ambos mantenían contacto pese a la restricción judicial. Incluso, durante la noche del miércoles, Díaz le pidió prestado un velador y le comentó que se encontraba acompañada por Ferreyra.

Los investigadores presumen que, por motivos que todavía se desconocen, se produjo una discusión entre ambos que terminó con el asesinato de la mujer de 33 años. Posteriormente, el hombre habría abandonado el lugar y regresado a su vivienda de avenida Tucumán 847, ubicada a unas ocho cuadras, donde fue encontrado muerto por ahorcamiento en el patio.

La principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio, aunque las pericias deberán terminar de establecer la secuencia de los acontecimientos.

Uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar las circunstancias en las que Ferreyra seguía acercándose a su expareja pese a la medida judicial que se encontraba vigente al momento del crimen.

En el lugar están el jefe Departamental de Policía Gonzalo Bezos y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Federico Montero.