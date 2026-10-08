Bahía seguirá con tiempo inestable: cuándo regresan las lluvias

Bahía Blanca continuará este viernes con cielo mayormente cubierto, ambiente húmedo y condiciones de inestabilidad, aunque con baja probabilidad de precipitaciones, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.

El especialista explicó que las lluvias que se registraron en las últimas horas ya quedaron atrás y que, al menos durante el viernes, no volverían a presentarse.

En cuanto a las temperaturas, durante la noche de este jueves los registros permanecerán cerca de los 9°C o 10°C, mientras que para la mañana del viernes se espera una mínima cercana a los 8°C.

Por la tarde habrá un leve ascenso y la máxima se ubicará alrededor de los 15°C, con posibilidades de alcanzar los 16°C.

La tendencia de elevada nubosidad se extenderá durante buena parte de los próximos días. De Benedictis indicó que el sábado será la jornada más complicada del fin de semana largo, ya que podría registrarse alguna precipitación.

Para el domingo se prevé nuevamente abundante nubosidad, aunque sin lluvias significativas, mientras que el lunes presentaría características similares. Una mejora más definida, con mayor presencia del sol, recién podría producirse hacia el martes.

En Monte Hermoso se espera además una disminución marcada de la intensidad del viento. Continuará soplando desde el este, pero con menor fuerza. Tanto en la localidad balnearia como en Sierra de la Ventana predominarán este viernes el cielo cubierto y el tiempo inestable, aunque sin precipitaciones.