El Sindicato de Prensa cumple 75 años: "Hay que destacar la capacidad de organización de los periodistas"

El Sindicato de Prensa de Bahía Blanca celebró sus 75 años de historia y su secretario general, Danilo Belloni, destacó la capacidad de organización de los trabajadores del sector, aunque advirtió sobre las dificultades que atraviesa la actividad periodística, especialmente por la informalidad laboral, los cambios legislativos y el avance de la inteligencia artificial.

En diálogo con el programa "Hora Pico", por La Brújula 24, Belloni señaló que el aniversario representa una oportunidad para poder reconocer a quienes contribuyeron al sostenimiento de la institución a lo largo de más de siete décadas. "Creo que hay que destacar la capacidad de organización que tienen los periodistas, los trabajadores de prensa en general en Bahía", dijo.

Además, valoró especialmente que el sindicato mantenga en funcionamiento su obra social local, en un contexto de dificultades para el sistema sanitario y de transformaciones en los medios de comunicación. "Tener nuestra obra social local activa, funcionando, con todas las prestaciones, nos debe llenar de orgullo y eso me parece que es digno de destacar", sostuvo.

En la celebración se descubrió una placa conmemorativa, se presentó una nueva identidad visual y se habilitó una sala de reuniones que había quedado fuera de uso por los daños ocasionados por las inundaciones.

El secretario general remarcó que la conmemoración también constituye un reconocimiento a las conducciones anteriores y a quienes colaboraron de manera desinteresada con la entidad. "Es un reconocimiento a quienes han estado y han pasado por esta institución, estos pasillos, y han defendido a la institución en estos 75 años", manifestó.

En relación con el presente de la actividad, Belloni expresó su preocupación por las condiciones laborales de los periodistas y aseguró que Bahía Blanca no escapa a la problemática nacional del empleo informal. "Lamentablemente, la cuestión de la informalidad no le escapa, o sea, Bahía no le escapa a la media nacional. Eso sería necio negarlo", afirmó.

Explicó que el gremio mantiene reuniones semanales con representantes de los medios de comunicación para abordar situaciones laborales, aunque reconoció que en determinadas circunstancias deben recurrir a intimaciones formales y asesoramiento jurídico. "Nosotros somos un sindicato dialoguista, pero en el último tiempo muchas veces se han visibilizado reclamos y cuestiones que los trabajadores de prensa no estaban tan acostumbrados a visibilizar", indicó.

En ese sentido, consideró necesario fortalecer la conciencia sobre los derechos laborales dentro del propio sector. "A veces a nosotros los trabajadores de prensa nos cuesta reconocernos trabajadores. Nos cansamos de poner el micrófono a cuanto sector de la sociedad necesita hacer algún reclamo, y nosotros tenemos los mismos derechos", planteó.

Otro de los ejes de la entrevista fue la defensa del Estatuto del Periodista Profesional, vigente desde 1944, cuya continuidad se encuentra amenazada por cambios impulsados en materia laboral. El dirigente explicó que sindicatos de prensa de todo el país, junto con las entidades como FOPEA, universidades y especialistas en derecho laboral, participaron de la elaboración de una propuesta destinada a actualizar la normativa.

"Lo que resta ahora es que se apruebe el proyecto nuevo, que estamos tratando de que los legisladores le den celeridad, o que se prorrogue el vigente. Lo que no podemos permitir es que se derogue el estatuto", advirtió.

También destacó que la legislación contempla garantías fundamentales para el ejercicio profesional, entre ellas la protección de la libertad de expresión y determinadas condiciones de estabilidad laboral.

La inteligencia artificial ocupó otro tramo importante de la conversación. Belloni, quien también se desempeña como docente, señaló que las nuevas herramientas tecnológicas representan un desafío tanto para el empleo como para la formación de futuros comunicadores. "Es el mayor desafío que tenemos, no solo con la cuestión de que puede condicionar o poner en riesgo fuentes de empleo, sino también por la formación académica", afirmó.

El dirigente manifestó su preocupación por la utilización de estas herramientas como reemplazo de procesos de lectura, análisis y producción de contenidos. "Hoy se está sustituyendo el proceso de lectura, todo lo que tiene que ver con la alfabetización, y eso para mí en lo personal como docente puede tener un perjuicio claro el día de mañana en el proceso de enseñanza-aprendizaje", explicó.

Y agregó: "No se incorpora vocabulario, no se incorpora léxico, y después no hay generación de contenido o producción. En el proceso de enseñanza-aprendizaje te estás perdiendo un montón de contenido".

Finalmente, Belloni agradeció el acompañamiento de afiliados y de distintas organizaciones gremiales que participaron de las actividades por el aniversario, y remarcó la importancia de mantener abiertos los espacios de diálogo con las empresas. "Está claro que para que un sindicato crezca necesita trabajadores, y si son en relación de dependencia, mejor", concluyó.