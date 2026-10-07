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Chocó autos estacionados, no quiso soplar la pipeta y se peleó con la policía
Una mujer de 52 años fue detenida en Italia y Montevideo. El Chevrolet Onix que conducía fue secuestrado y llevado al depósito municipal.
Una mujer de 52 años fue detenida durante la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un choque contra dos vehículos estacionados y negarse posteriormente a realizar el test de alcoholemia.
El hecho ocurrió alrededor de las 4 en la intersección de calles Italia y Montevideo, adonde acudieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Unidad de Policía de Prevención Local tras un llamado al 911.
Según informó la Comisaría Primera, Rosana Elizalde conducía un Chevrolet Onix cuando impactó contra un Volkswagen Gol y un Fiat Palio que se encontraban estacionados y sin ocupantes.
Al arribar personal de Control de Tránsito Urbano para realizarle el correspondiente test de alcoholemia, la conductora se negó al procedimiento.
Siempre de acuerdo con la información oficial, la mujer adoptó además una actitud agresiva y habría arremetido contra el personal policial, que no sufrió lesiones.
Finalmente, el Chevrolet Onix fue trasladado al depósito municipal por infracción a la Ley 24.449. Interviene en la causa la UFIJ Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
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