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Uso de celulares en secundarias: "Queremos que los chicos conecten con los docentes"
La senadora de la UCR, Nerina Neumann, aclaró que los dispositivos podrán usarse cuando el profesor lo requiera con fines pedagógicos. La polémica pasa ahora por la reglamentación y la demora en aplicar una norma similar en primaria.
La Legislatura bonaerense sancionó una ley que restringe el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en las escuelas secundarias públicas y privadas de la Provincia.
La norma establece que los estudiantes no podrán utilizarlos durante el proceso de enseñanza, salvo en casos autorizados por docentes, autoridades o cuando formen parte de una actividad pedagógica. La medida amplía el criterio que ya había sido aprobado para el nivel primario, aunque esa regulación todavía no fue reglamentada.
En diálogo con Germán Sasso por La Brújula 24, la senadora radical Nerina Neumann aclaró el alcance de la iniciativa: “No prohíbe llevar un celular a la escuela ni elimina totalmente su utilidad”. En ese sentido, remarcó que la tecnología puede ser importante para el aprendizaje, pero que el objetivo es evitar su uso durante la jornada escolar cuando no exista una finalidad educativa.
“Lo que prohíbe es que se esté utilizando durante la jornada escolar, salvo que el docente lo requiera o se autorice con fines pedagógicos”, sostuvo la legisladora.
La aplicación quedará en manos de la Dirección General de Cultura y Educación, que deberá definir los mecanismos concretos para cada establecimiento. El texto aprobado indica que la autoridad de aplicación tendrá que elaborar instrucciones, protocolos y recomendaciones para garantizar el cumplimiento de la ley.
Neumann insistió en que el espíritu de la norma no es sancionatorio. “No hablamos de una cuestión punitoria, de prohibición ni de sanción; hablamos de una cuestión educativa”, planteó.
La senadora también vinculó la discusión con el avance de la violencia digital dentro de las escuelas. Mencionó casos de estudiantes que utilizan inteligencia artificial para crear y difundir imágenes íntimas falsas de compañeras, una problemática que también fue señalada en los últimos días a partir de denuncias ocurridas en establecimientos bonaerenses.
“Tenemos que construir una educación digital como sociedad: enseñar lo que es el consentimiento, la privacidad y el respeto”, afirmó, al remarcar la necesidad de capacitaciones y espacios de reflexión.
En ese marco, destacó también la sanción de la Ley EMA, que apunta a generar conciencia sobre el uso de la tecnología y los riesgos vinculados a la violencia digital. La iniciativa lleva el nombre de Emma Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas.
La polémica, sin embargo, está puesta en los tiempos de aplicación. Según publicó Clarín, la restricción para primaria fue aprobada hace 10 meses y aún no se implementó en las escuelas, lo que abrió un nuevo reclamo hacia el gobierno bonaerense para que avance con la reglamentación.
Neumann remarcó que la medida también busca recuperar la concentración y la interacción dentro del aula. “Es para que los chicos un rato saquen la vista de la pantalla, conecten con el docente y con sus propios compañeros”, expresó.
La legisladora cerró con una mirada más amplia sobre el problema: “No es una cuestión de los niños y niñas, sino de nosotros como sociedad”.
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