Investigan incendio intencional de auto que estaba estacionado

Un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública fue incendiado de manera intencional durante la madrugada de este viernes, en la intersección de España y Avenida Arias.

El episodio se registró alrededor de las 4, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un vehículo en llamas.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que se trataba de un Opel Vectra, propiedad de Juan Carlos Gagliano Figueroa.

Según manifestó el dueño, el rodado permanecía estacionado en el exterior de su domicilio, desarmado y destinado a chatarra, cuando desconocidos le prendieron fuego de manera intencional.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, aunque las llamas provocaron la destrucción total del auto. Por el hecho se iniciaron actuaciones con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 , mientras se intenta establecer la identidad de los responsables.