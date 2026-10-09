Fin del fútbol gratis en el Ascenso: la AFA confirmó el precio de LPF Play

Uno de los grandes cambios que tuvo el fútbol de Ascenso en este 2026 fue la televisación. Pasó de ser transmitido por la televisión por cable y medios partidarios a estar monopolizado por LPF Play, la plataforma propiedad de la AFA. En primera instancia, la aplicación se lanzó de manera gratuita y para todo el mundo, sin ninguna limitación. Luego, en una segunda etapa, fue necesario registrar un usuario para ver los partidos. Ahora, la nueva implementación será un abono mensual para acceder a las transmisiones.

"Hoy en día los clubes no tienen ningún ingreso de la aplicación. Hay que ver cuánto van a tener, pero va a ser beneficioso para todos", le dijeron a Olé. Además, desde la AFA no descartaron transmitir partidos de la Primera División en un futuro: "Ahora los canales tienen contrato hasta 2030. Por ahora no. Pero es una posibilidad que se baraja, claro que sí".

La medida fue anunciada este jueves y comenzará a regir a partir del jueves próximo, es decir, el 15 de octubre. Los partidos de este fin de semana se seguirán transmitiendo como hasta ahora y, una vez finalizada la jornada de cada categoría, comenzará a regir el nuevo sistema. ¿El valor de la membresía? Es de 15.000 pesos argentinos por mes. Desde la AFA no trascendieron los números esperados de abonados ni las métricas sobre cuánta gente miraba las transmisiones, aunque sí tienen hecho un estudio de mercado e indican que "el proyecto será muy beneficioso para los clubes".

Dos planes distintos

Pero ojo, no todas las divisiones tendrán que pagar para ver los partidos de su liga. El plan gratuito incluirá los encuentros de las categorías que no transmiten todos sus partidos. Esto comprende al Federal A, el Promocional Amateur y el Futsal Femenino.

La gran novedad de esta nueva etapa de la plataforma es que la Primera C será transmitida en su totalidad por LPF Play. La Primera Nacional y la Primera B, que ya ofrecían todos sus partidos, seguirán por la misma senda. La segunda, tercera y cuarta categoría estarán disponibles a través del plan Plus, es decir, el pago. Además, se aclaró que se podrán conectar hasta dos dispositivos de manera simultánea.

Otro de los beneficios para los abonados será la participación en un sorteo impulsado por La Pasión del Fútbol, sinónimo de LPF. Participarán quienes se suscriban al plan Plus hasta el jueves 15 de octubre inclusive. El premio es uno bien especial: se entregarán 10 camisetas de la despedida de Messi entre los usuarios suscriptos hasta esa fecha límite.

El paso a paso para suscribirse

Al ingresar al sitio web desde Google en la PC, el usuario tendrá que acceder a la pestaña Mi Cuenta, ubicada en el ícono redondeado de la esquina superior derecha. Una vez abierta la nueva pestaña, se desplegarán varias opciones y deberá seleccionar Gestión de Plan. La plataforma lo llevará a la configuración de la cuenta, donde tendrá que ingresar su correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, encontrará la opción para acceder al plan Plus.

Desde la aplicación para celulares, disponible para iOS y Android, el usuario deberá ingresar al menú de las tres rayas ubicado en la esquina superior izquierda. Luego, el procedimiento será el mismo: acceder a la sección Mi Cuenta y, después, a la configuración de la cuenta. Para completar el proceso, la aplicación lo redirigirá al navegador web, donde deberá iniciar sesión y, una vez dentro, elegir el plan.

El futuro de la plataforma

Ante la consulta sobre la posibilidad de llegar a un canal de cable para transmitir los partidos, la respuesta fue concisa: "No, no, va a ser todo aplicación. Todo en la plataforma. Ni siquiera le decimos aplicación porque eso te limita. Esto es una plataforma. Lo que sí está proyectado para el día de mañana es tener más contenido de lo que no son partidos. Esa va a ser siempre la prioridad, pero después se va a armar una grilla con programas dedicados al Ascenso, más allá de las notas que hay hoy en día. Pero la prioridad, hoy, es transmitir los partidos".