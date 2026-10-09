Paso de las Piedras: detectan reducción de más de 90% de cianobacterias y sus toxinas

Un estudio realizado en el embalse Paso de las Piedras reveló una reducción superior al 90% en las concentraciones de cianobacterias y microcistinas, sustancias que pueden representar un riesgo para la salud cuando están presentes en el agua y no reciben un tratamiento adecuado.

Los resultados fueron presentados por investigadores de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el Conicet, luego de una prueba piloto desarrollada entre octubre de 2025 y junio de 2026 para evaluar el comportamiento de estos microorganismos en el principal reservorio que abastece de agua potable a Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La experiencia se realizó mediante un trabajo conjunto entre ABSA, la Autoridad del Agua (ADA) y la UNS, a través del Departamento de Ingeniería Química y la Planta Piloto de Ingeniería Química (Plapiqui), con tecnología desarrollada por la empresa canadiense EM Fluids y el acompañamiento de la Fundación de la UNS.

Para llevar adelante la evaluación se instalaron nueve dispositivos en distintos sectores del embalse, cuyo funcionamiento estuvo acompañado por un programa integral de monitoreo.

Según informó la casa de altos estudios, al comparar el período comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026 con el mismo intervalo del año anterior, se comprobó una disminución superior al 90% tanto de las cianobacterias como de las microcistinas totales.

Las cianobacterias son bacterias capaces de realizar fotosíntesis que, bajo determinadas condiciones de temperatura, radiación solar y disponibilidad de nutrientes, pueden multiplicarse rápidamente y formar acumulaciones verdosas en la superficie.

Algunas especies producen toxinas que afectan la calidad del agua y pueden resultar perjudiciales para personas y animales.

Además de la reducción de estos microorganismos, los investigadores registraron modificaciones en distintas variables fisicoquímicas del embalse, entre ellas un descenso sostenido del pH, el mantenimiento de condiciones aeróbicas y oxidativas durante el día y la noche, y evidencias de una mayor nitrificación.

Estos cambios podrían contribuir a generar condiciones menos favorables para la aparición de floraciones persistentes de cianobacterias.

Otro de los datos destacados fue que durante el período analizado no se registraron inconvenientes en el proceso de potabilización vinculados con la proliferación de estos organismos.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que los resultados corresponden a una etapa determinada y que será necesario continuar con las mediciones para conocer la evolución del sistema a largo plazo.

"Más allá de los resultados obtenidos –que son muy favorables– la experiencia puso de relieve la importancia de contar con programas de monitoreo sistemático y sostenido de los cuerpos de agua, especialmente cuando se trata de fuentes destinadas al abastecimiento de agua potable", explicó la doctora Vanina Estrada, una de las responsables del trabajo.

La investigadora señaló que el comportamiento de las cianobacterias responde a numerosos factores que interactúan entre sí.

"El Embalse Paso de las Piedras es un ecosistema complejo y dinámico. La presencia y evolución de las cianobacterias no dependen de un único factor, sino de la interacción entre variables como la disponibilidad de nutrientes, las condiciones fisicoquímicas, la temperatura, la dinámica del agua y las relaciones que se producen dentro de la comunidad de organismos que habitan el embalse", sostuvo.

Por ese motivo, consideró necesario mantener el seguimiento del fitoplancton, las toxinas, la dinámica de los nutrientes y las características del agua, además de estudiar la respuesta de los distintos organismos que integran el ecosistema.

"El Embalse Paso de las Piedras forma parte de la cuenca del río Sauce Grande y tiene un papel central en el abastecimiento de agua potable de localidades de la región, entre ellas Bahía Blanca y Coronel Rosales. Por eso, conocer su evolución y contar con información confiable sobre la calidad del agua constituye una tarea de interés no solo científico y ambiental, sino también social", remarcó Estrada.

La presentación se realizó el miércoles 7 de octubre en el Aula Magna de la UNS, con la participación de autoridades universitarias, científicos y representantes de organismos provinciales. También estuvieron presentes los intendentes Federico Susbielles, de Bahía Blanca, y Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales.

El trabajo de monitoreo estuvo a cargo de Estrada, Fernando Ramos, Amira Siniscalchi, Pamela Mendioroz y Laura Fritz.

Desde la Universidad destacaron que la experiencia forma parte de una línea de investigación más amplia que incluye estudios experimentales, seguimiento ambiental y modelos matemáticos para comprender el funcionamiento del embalse.

Aunque los resultados fueron considerados muy favorables, los investigadores insistieron en que el monitoreo permanente será fundamental para anticipar posibles cambios, evaluar nuevas estrategias de manejo y contribuir a preservar la calidad de una fuente de agua esencial para la región.