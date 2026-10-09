Seguinos

Deportes

La Liga Plata define su fase regular con casi todo abierto

La última fecha se jugará esta noche desde las 21. San Lorenzo ya tiene el “1” y Velocidad quedó décimo; el resto todavía puede moverse.

| 🕒 2 mins. de lectura.
Foto: prensa ABB

La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche la undécima y última fecha de la segunda parte, con un panorama todavía abierto en casi toda la tabla.

Los seis partidos comenzarán a las 21: Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.

Los únicos equipos con ubicación asegurada son San Lorenzo, que ya se quedó con el N°1, y Velocidad, que finalizará décimo.

En cuartos de final ya tienen su lugar San Lorenzo, Altense, 9 de Julio y Comercial. Los otros dos boletos directos saldrán entre Sportivo, Argentino y El Nacional. El que quede afuera de esa pelea jugará el play-in.

Esa instancia ya tiene confirmados a Ateneo, Bahía Basket y Velocidad, más el equipo que surja de la definición de esta noche.

Abajo, La Falda y Espora disputarán la permanencia. Solo resta definir quién tendrá la localía en esa serie.

La programación

  • 21:00: Argentino-Altense.
  • 21:00: Ateneo-El Nacional.
  • 21:00: Bahía Basket-9 de Julio.
  • 21:00: Sportivo-Velocidad.
  • 21:00: Comercial-La Falda.
  • 21:00: San Lorenzo-Espora.

Posiciones

1°) San Lorenzo, 29 puntos
2°) Altense, 26,5
3°) 9 de Julio, 26
4°) Comercial, 25,5
5°) Sportivo, 24,5
6°) Argentino, 24
7°) El Nacional, 23,5
8°) Ateneo, 22,5
9°) Bahía Basket, 22,5
10°) Velocidad, 20,5
11°) La Falda, 17,5
12°) Espora, 17

Seguinos en Google Noticias Suscribite al Canal de WhatsApp
Temas Relacionados:

Más Leídas