Deportes
La Liga Plata define su fase regular con casi todo abierto
La última fecha se jugará esta noche desde las 21. San Lorenzo ya tiene el “1” y Velocidad quedó décimo; el resto todavía puede moverse.
La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche la undécima y última fecha de la segunda parte, con un panorama todavía abierto en casi toda la tabla.
Los seis partidos comenzarán a las 21: Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.
Los únicos equipos con ubicación asegurada son San Lorenzo, que ya se quedó con el N°1, y Velocidad, que finalizará décimo.
En cuartos de final ya tienen su lugar San Lorenzo, Altense, 9 de Julio y Comercial. Los otros dos boletos directos saldrán entre Sportivo, Argentino y El Nacional. El que quede afuera de esa pelea jugará el play-in.
Esa instancia ya tiene confirmados a Ateneo, Bahía Basket y Velocidad, más el equipo que surja de la definición de esta noche.
Abajo, La Falda y Espora disputarán la permanencia. Solo resta definir quién tendrá la localía en esa serie.
La programación
- 21:00: Argentino-Altense.
- 21:00: Ateneo-El Nacional.
- 21:00: Bahía Basket-9 de Julio.
- 21:00: Sportivo-Velocidad.
- 21:00: Comercial-La Falda.
- 21:00: San Lorenzo-Espora.
Posiciones
1°) San Lorenzo, 29 puntos
2°) Altense, 26,5
3°) 9 de Julio, 26
4°) Comercial, 25,5
5°) Sportivo, 24,5
6°) Argentino, 24
7°) El Nacional, 23,5
8°) Ateneo, 22,5
9°) Bahía Basket, 22,5
10°) Velocidad, 20,5
11°) La Falda, 17,5
12°) Espora, 17
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