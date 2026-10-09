La Liga Plata define su fase regular con casi todo abierto

La Liga Bahiense de Plata disputará esta noche la undécima y última fecha de la segunda parte, con un panorama todavía abierto en casi toda la tabla.

Los seis partidos comenzarán a las 21: Argentino-Altense, Ateneo-El Nacional, Bahía Basket-9 de Julio, Sportivo-Velocidad, Comercial-La Falda y San Lorenzo-Espora.

Los únicos equipos con ubicación asegurada son San Lorenzo, que ya se quedó con el N°1, y Velocidad, que finalizará décimo.

En cuartos de final ya tienen su lugar San Lorenzo, Altense, 9 de Julio y Comercial. Los otros dos boletos directos saldrán entre Sportivo, Argentino y El Nacional. El que quede afuera de esa pelea jugará el play-in.

Esa instancia ya tiene confirmados a Ateneo, Bahía Basket y Velocidad, más el equipo que surja de la definición de esta noche.

Abajo, La Falda y Espora disputarán la permanencia. Solo resta definir quién tendrá la localía en esa serie.

La programación

21:00: Argentino-Altense.

21:00: Ateneo-El Nacional.

21:00: Bahía Basket-9 de Julio.

21:00: Sportivo-Velocidad.

21:00: Comercial-La Falda.

21:00: San Lorenzo-Espora.

Posiciones

1°) San Lorenzo, 29 puntos

2°) Altense, 26,5

3°) 9 de Julio, 26

4°) Comercial, 25,5

5°) Sportivo, 24,5

6°) Argentino, 24

7°) El Nacional, 23,5

8°) Ateneo, 22,5

9°) Bahía Basket, 22,5

10°) Velocidad, 20,5

11°) La Falda, 17,5

12°) Espora, 17