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Una mujer y un hombre muertos en Punta Alta: se trataría de un femicidio seguido de suicidio
Los cuerpos fueron encontrados en dos viviendas diferentes. Las víctimas habrían mantenido una relación de pareja y se investiga la hipótesis de que el hombre la asesinó y luego se quitó la vida.
Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos en las últimas horas en Punta Alta, en dos viviendas diferentes, en un hecho que es investigado como un posible femicidio seguido de suicidio.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas habrían mantenido una relación sentimental y actualmente estarían separadas.
Una de las hipótesis que se analiza es que el hombre haya asesinado a su ex y luego se haya quitado la vida, aunque por el momento no se confirmaron de manera oficial las circunstancias de ambos fallecimientos.
El hallazgo de los cuerpos en distintos domicilios constituye uno de los aspectos centrales de la investigación, que deberá establecer cómo ocurrieron las muertes y si existe vinculación directa entre ellas.
Hasta el momento no trascendieron las identidades de las víctimas ni las direcciones de los inmuebles donde fueron encontradas. El caso permanece bajo investigación y se aguardan precisiones de las autoridades sobre las circunstancias del hecho.
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