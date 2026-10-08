Anuncian otro paro docente en la provincia: cuándo será y qué reclaman

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán un nuevo paro de 24 horas el próximo jueves 15 de octubre, en el marco de una jornada nacional de protesta para reclamar una recomposición salarial y mayores recursos destinados a la educación pública.

La medida contará con la participación de diferentes organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Según informó el diario El Día de La Plata, la huelga coincidirá con una Marcha Federal que tendrá su principal concentración en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también se desarrollarán manifestaciones en distintos puntos del país.

Entre las principales demandas figuran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la paritaria nacional, la actualización de los salarios, el financiamiento del sistema educativo y la defensa de las jubilaciones.

Si bien los cuestionamientos están dirigidos principalmente a las políticas presupuestarias del Gobierno nacional, la protesta se produce en medio de los reclamos de los sindicatos bonaerenses a la administración de Axel Kicillof para que convoque a una nueva negociación salarial.

Los gremios vienen manifestando su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos y señalan que durante octubre los trabajadores percibieron sus haberes sin incrementos.

La nueva huelga se suma a la realizada el pasado 1 de octubre, cuando sectores docentes concretaron una medida de fuerza para denunciar situaciones de violencia dentro de los establecimientos educativos. En aquella oportunidad, el Gobierno provincial advirtió sobre la posibilidad de aplicar descuentos salariales a quienes adhirieran.

Además, la protesta del jueves 15 coincidirá con una nueva movilización de las universidades nacionales, que reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, con demandas vinculadas a la aplicación efectiva de la normativa, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científico nacional.

De esta manera, se anticipa una jornada de importantes complicaciones para el normal funcionamiento de las escuelas públicas bonaerenses, aunque el alcance de la medida dependerá de la adhesión que registre en cada establecimiento.