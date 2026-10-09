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Clausura: Instituto-Boca, un partido de viernes con pinta de domingo

El Xeneize -que viene en alza, con una racha de 16 partidos sin perder- presentará un mix de titulares y suplentes.

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La despedida de Lionel Messi pasó dejando una estela casi inevitable de polémicas. Y el fútbol argentino sigue su marcha. Arranca este viernes la fecha 12 del Torneo Clausura y un partido se asoma por encima del resto: desde las 19.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión de TNT Sports y con asistencia de público por ambos lados, Instituto, hasta aquí el equipo que más puntos sumó de los treinta (25 sobre 33), recibirá a Boca, que viene en alza, con una racha de dieciséis partidos sin perder (nueve triunfos y siete empates) pero que irá a Córdoba con un mix de titulares y suplentes porque el martes de la próxima semana enfrentará en la Bombonera a Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En Boca, el técnico Rodolfo Arruabarrena hará varias modificaciones con la idea de rotar a algunos jugadores que serán titulares ante Vasco da Gama y en paralelo, darles rodaje a otros futbolistas. En el arco, el colombiano Alvaro Montero reaparecerá luego de la fecha FIFA por Leandro Brey; en el fondo, el uruguayo Leandro Lozano descansará para dejarle su lugar a Dylan Gorosito. Ayrton Costa, ya recuperado de una lesión muscular, iría en lugar de Facundo “Jagger” Herrera.

Los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios arrancarán en la media cancha por Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Y en la delantera, Enner Valencia irá desde el principio junto a Sebastián Villa y Leonel Flores, dejando en el banco a Miguel Merentiel.

Bajo la conducción de Diego Flores, Instituto atraviesa una campaña histórica. Es puntero del Grupo A, viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda y buscará sumar nuevamente de a tres para sostenerse en lo más alto y meterse por primera vez en una Copa internacional. La principal novedad de los cordobeses será el regreso a la defensa de Fernando Alarcón, quien cumplió la suspensión por acumulación de amarillas que lo dejó afuera de la goleada sobre Independiente y volverá a la titularidad en lugar de Agustín Massaccesi.

La jornada arrancará desde temprano: a las 14.30 (TNT Sports) y en Mar del Plata, Aldosivi (8) y Sarmiento (16) tendrán un partido en el que los locales jugarán una de sus últimas chances de quedarse en la máxima categoría.

Desde las 18 (ESPN Premium) y en el Bosque platense, Gimnasia (18) y Atlético Tucumán (13) tratarán de asegurarse una plaza en los play-offs de fin de año.

Y luego del partido en Córdoba, Defensa y Justicia (21) arriesgará su segundo puesto en el Grupo A visitando a las 21.45 (ESPN Premium) en Santa Fe a Unión (13) que, en medio de una mala racha de tres derrotas consecutivas, busca meterse en el grupo de los ocho.

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