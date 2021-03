Un escándalo en Boca involucra a Riquelme y a su hijo

Una nueva polémica con ribetes de escándalo deportivo e institucional se desató en el mundo Boca, al conocerse que Agustín Riquelme, hijo del ídolo y actual vicepresidente segundo del club xeneize, no cumplió con el aislamiento que debía afrontar por ser contacto estrecho de un contagiado de coronavirus, tras volver de un viaje de egresados a Cancún. Las cámaras lo grabaron este domingo junto a su padre, Román, en el palco de la Bombonera a ver el 1-1 entre Boca y River.

Así lo informó el portal Doble Amarilla, al que el entorno de Juan Román Riquelme le confirmó que el joven fue parte de un grupo de 149 estudiantes que recientemente regresó de su viaje de egresados en Cancún, México.

La fuente consultada le aseguró al mencionado portal que Agustín no estaba obligado a mantenerse aislado y le remarcó que el hijo del ex enganche ya tuvo COVID-19. Sin embargo, resultó llamativo que hubo varios casos de chicos que, tras haber padecido la enfermedad, se reinfectaron en ese viaje al exterior. Y además, las últimas recomendaciones de las autoridades sanitarias aconsejan cumplir una breve cuarentena para evitar riesgos epidemiológicos. Un ejemplo público de esa situación fue lo que pasó con Horacio Rodríguez Larreta: el jefe de gobierno tuvo COVID-19, viajó a Brasil de descanso el mes pasado y al volver se tuvo que aislar de manera preventiva por orden médica.

El escándalo que precipitó la presencia del hijo de Riquelme en el palco desnuda mucho más que descuidos en las formas y el decoro por parte del ídolo xeneize. También revela de manera inequívoca que la interna en el club está en un punto cercano a una crisis abierta entre dos sectores bien diferenciados: Riquelme y los suyos, por un lado, contra el presidente Jorge Amor Ameal y el resto del club.

En el medio, actores de reparto terminan tironeados por ambos y algunos, como el secretario general de Boca, Ricardo Rosisca, quien quizás subyugado por el tótem xeneize comprometió a la institución al habilitar el ingreso no sólo del hijo de Román, sino también de decenas de personas no incluidas en los listados enviados y autorizados por la AFA para presenciar el Superclásico.

El de Agustín es un caso grave por la condición de viajero que no cumplió el aislamiento preventivo, pero también las cámaras -en el evento deportivo más televisado de la Argentina- pudieron registrar la presencia de más de un infiltrado. Ambos hechos, a la vista del público masivo y sin el menor cuidado pusieron a la AFA en la obligación de actuar. De hecho, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia ya está analizando la convocatoria a una reunión de Consejo Directivo para analizar lo ocurrido.

Es que en los últimos partidos que Boca jugó de local, lo que había empezado como “desvíos” en las listas que por protocolo aprobaba AFA, pasó a ser un trámite irrelevante. Boca había notificado que a la Bombonera este domingo iban a ir 120 personas por el local y 75 por el visitante. Con nombre y DNI. Y el nombre de Agustín no estaba, revelaron a Infobae fuentes seguras.

Los nombres son los que corresponden a personal de los clubes, jugadores, invitados específicos por el encuentro, autoridades y funcionarios. “No se puede invitar a un amigo a ver el partido, ni al hijo, ni a otra persona que no tenga una función concreta para el partido”, explicaron conocedores de la reglamentación vigente.

Ese listado, como los anteriores cuando jugó de local, no fue cumplido y dejó en evidencia que no hay herramientas normativas en la Asociación del Fútbol Argentino para sancionar esas faltas. Principalmente por el riesgo de contagios y de la dificultad que implicaría para hacer un seguimiento epidemiológico, en caso de comprobarse la transmisión del virus. Por ahora, el control de su observancia lo tiene la Policía de la Ciudad y el propio Club que, por lo visto, no tuvo el celo debido.

Pero además de la ausencia de control, la presencia de Agustín Riquelme reveló que no hay una norma en los protocolos aprobados que incluya una sanción concreta, una pena específica y una graduación en caso de incumplimiento probado.

A Tapia, de hecho, desde ayer le llegan quejas de referentes importantes del Club que cuestionan a Riquelme y reclaman sanciones por la violación flagrante del protocolo. Entre las alternativas que se empezaron a barajar está la de poner bajo análisis del Tribunal de Ética de la AFA la actuación de Boca por el escándalo con el hijo de Riquelme. Pero podría haber sanciones más severas, al menos, para futuras violaciones al protocolo.

UN VIAJE DE EGRESADOS, EL REGRESO, Y EL BOCA – RIVER

Agustín Riquelme participó de un viaje de egresados junto a otros 149 jóvenes, quienes se habían testeado dentro de las 72 horas previas al vuelo de vuelta. Todos ellos tuvieron resultado negativo, por lo que no tuvieron inconvenientes para abordar el avión en el aeropuerto de Cancún. Ya en suelo argentino, en el control que se les practicó al arribar a Ezeiza 44 dieron positivo de coronavirus. Sin embargo, el entorno del vicepresidente de Boca le indicó a Doble Amarilla que Agustín no viajó “con los positivos”. De todas formas, los otros estudiantes que tampoco compartieron el vuelo con los contagiados sí estarían cumpliendo con el aislamiento.

Más allá de esas seguridades y de que el hijo de Riquelme tuvo COVID-19, este domingo, Agustín presenció el Superclásico en la Bombonera en el palco de su padre, junto a Antonio Barijho, el “Patrón” Bermúdez y algunos otros miembros del Consejo de Fútbol de Boca.

El grupo de jóvenes con el que viajó Agustín Riquelme es el mismo que integró el hijo de la periodista Nancy Pazos, quien este lunes contó en su cuenta oficial de Twitter que Nicanor, fruto de su relación con Diego Santilli, se contagió coronavirus en Cancún, donde estuvo siete días de viaje de egresados con sus compañeros de la secundaria.

En agosto pasado, el chico de 17 años ya había tenido la enfermedad, pero la cursó sin presentar síntomas. En esta oportunidad sí tuvo fiebre, tos y dolor corporal. La noticia sobre un grupo de jóvenes provenientes de México que regresaron con el virus había generado una gran preocupación, aunque la periodista no pudo precisar si el adolescente vino en ese mismo vuelo al que hacía referencia la nota.

“Algo extraño está pasando con las agencias de viajes de egresados que llevan los chicos al exterior. Van con seguro de viaje, los hisopan a todos antes de volver. Todos dan negativos. Y los positivos saltan en los controles de Ezeiza”, escribió la periodista. “¿No es muy loco o demasiada casualidad que no de ningún chico positivo allá y todos acá? En el medio subieron a un avión, comieron en el avión, es decir que se sacaron el barbijo porque el vuelo dura 7 horas. Fueron al baño. En fin. Seguro que es porque yo soy mal pensada”, agregó en la red social. Y, tras asegurar que su hijo era uno de los infectados, se lamentó: “Segunda vez con COVID en seis meses”.

Además, la panelista de Flor de Equipo explicó en una entrevista en Radio Rivadavia: “Con todos los protocolos previstos viajan allá, los hisopamos a todos... La cuestión es que un par de chicos comienzan a tener síntomas allá en Cancún el martes. Ellos regresaban el jueves. Mi hijo fue a hisoparse con tos, dolor de cuerpo y temperatura en el hotel. Eran 65 chicos y dieron todos negativo. La médica le dijo (a Nicanor) que tenía una angina”.

