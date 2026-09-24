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Buratovich: investigan muerte de trabajador boliviano en celebración de la Virgen de Copacabana
Había sido internado inicialmente con un cuadro compatible con coma alcohólico y se detectó un grave traumatismo en la cabeza. Fue derivado al Penna, donde falleció.
La Justicia investiga la muerte de un hombre de nacionalidad boliviana que había participado de la celebración de la Virgen de Copacabana en Mayor Buratovich, partido de Villarino.
La víctima, identificada por sus iniciales como V. F., ingresó el 21 de septiembre al hospital de esa localidad con un aparente cuadro de coma alcohólico. Sin embargo, con el correr de las horas se constató que presentaba un fuerte golpe en la cabeza y su estado se agravó. Ante esa situación, fue derivado al Hospital Penna.
El paciente llegó al nosocomio bahiense con un cuadro de muerte cerebral y finalmente falleció horas más tarde. A partir de esa secuencia, se inició una investigación para determinar en qué circunstancias sufrió la lesión que terminó provocándole la muerte.
Por el momento, no trascendieron detalles precisos sobre cómo se produjo el golpe. La causa busca reconstruir las últimas horas de la víctima y establecer si existió participación de terceros en el marco de una pelea o si simplemente se trató de un hecho accidental.
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