Santiago del Moro se acerca a Got Talent antes de volver con Gran Hermano

Santiago del Moro podría ponerse al frente de una nueva edición de Got Talent durante 2027, antes de regresar a la conducción de Gran Hermano hacia finales de ese año.

La periodista Laura Ubfal contó en su columna de espectáculos por Hora Pico, en La Brújula 24, que la posibilidad está avanzada, pero aclaró que todavía no puede darse por confirmada. “Se habría decidido, pero no puedo confirmarlo, es una noticia en desarrollo”, explicó. Según detalló, el conductor mantiene un contrato por cinco años con Telefe y habría elegido ese formato entre distintas alternativas que le acercó el canal.

De acuerdo con la información brindada al aire, antes llegará MasterChef y posteriormente podrían sucederse otros proyectos dentro de la programación de Telefe. El próximo Gran Hermano, en tanto, está proyectado para octubre o hacia fines de 2027. Sobre Got Talent, Ubfal destacó que se trata de un ciclo que combina las actuaciones con las historias personales de quienes participan y consideró que es un formato que encaja con el perfil de Del Moro.

Durante la columna también se habló de Marley, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza con una escalera y debió recibir puntos en un hospital. El conductor se encuentra además trabajando en la preparación de una nueva temporada de Minuto para ganar, cuyas grabaciones comenzarían antes de noviembre con vistas al verano.

Otra de las novedades estuvo vinculada con Bandana, que finalmente volvió a presentarse en el Gran Rex. Ubfal señaló que el grupo logró llenar el teatro después de las diferencias que habían complicado su continuidad y destacó el acompañamiento de su equipo de trabajo. Las artistas también estrenaron recientemente una colaboración con Emanero en el tema Ojo de loca.

En materia teatral, la periodista contó además que Facundo Arana estrenó Visitando al Señor Green junto a Jorge Suárez en el Multiteatro, retomando una obra que había realizado dos décadas atrás con Pepe Soriano. “Es una comedia preciosa”, destacó sobre la producción.

Finalmente, Ubfal adelantó un dato relacionado con MasterChef: Pachu Peña habría revelado involuntariamente que será el primer eliminado del certamen. El humorista tiene prevista una gira por España, compromiso que ya había asumido al momento de incorporarse al reality.

Sobre el rating, indicó que la ficción brasileña encabezada en la pantalla de Telefe por Virginia Lago fue nuevamente lo más visto de la televisión abierta, con 7,5 puntos, seguida por el programa de Guido Kaczka en El Trece, con 6,5. Ubfal sostuvo que la ausencia de un fenómeno televisivo capaz de generar contenidos para el resto de los programas y plataformas también se refleja en los números actuales.

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