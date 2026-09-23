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Alerta amarilla por viento en Bahía: hasta qué hora está vigente la advertencia
El resto del miércoles continuará ventoso.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por viento para Bahía Blanca y la región con vigencia hasta la medianoche.
Desde la Municipalidad detallaron que para "la noche se prevé que continúe ventoso, aunque con menor intensidad que la registrada durante la tarde".
En términos generales, eventos con vientos de estas características no suelen generar impactos significativos. De todos modos, se recomienda mantener las precauciones habituales mientras esté vigente el alerta.
Por otro lado, reportaron que durante la tarde se registraron vientos del sector norte con velocidades sostenidas de entre 25 y 35 km/h y ráfagas de entre 45 y 55 km/h, que de manera aislada alcanzaron los 60 km/h.
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