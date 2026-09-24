Valente anunció que denunciará penalmente al rector de la UNS por ser cómplice de sindicatos

Leonardo Valente, en representación de un grupo de padres de alumnos que concurren a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Sur, cuestionó con dureza al rector Daniel Vega por la cantidad de jornadas de paro que vienen afectando el normal dictado de clases y anunció que avanzarán con una denuncia penal en su contra.

“Llevamos más de 40 días de paro y el Rectorado no da respuestas”, sostuvo Valente, quien aclaró que su reclamo no está dirigido contra el sindicato sino contra la conducción de la casa de altos estudios.

Según planteó, las familias mantienen desde hace tiempo reuniones y presentaciones para reclamar la continuidad de las clases en el jardín, la escuela primaria, el ciclo básico, la Escuela Normal Superior, la Escuela de Comercio y la Escuela de Agricultura.

“Con los padres fuimos al Consejo Superior Universitario y al rector le preguntamos en la cara si quiere continuidad o no. Todo nos dice hoy que no quieren continuidad”, afirmó.

Valente sostuvo que el principal cuestionamiento pasa por lo que considera una falta de aplicación de los procedimientos administrativos ante las inasistencias. En ese sentido, señaló que existen auditorías realizadas años atrás que advertían problemas con el registro de ausencias y reclamó mayor acceso a esa información.

“Tuvimos dos paros ya esta semana y se amenaza con una huelga por tiempo indeterminado”, señaló, al tiempo que advirtió que la continuidad de las medidas está provocando, según su descripción, que algunas familias decidan retirar a sus hijos de los establecimientos.

El representante de los padres responsabilizó directamente a Vega por lo que definió como una política “por omisión”. “El rector tiene todos los recursos políticos a su disposición. Uno puede ejecutar políticas por acción o por omisión. Acá tenemos una política por omisión”, manifestó.

Valente fue más allá y aseguró que entre las familias existe la convicción de que las escuelas preuniversitarias atraviesan un proceso de deterioro que podría poner en riesgo su continuidad. Esa interpretación corresponde al grupo de padres y no fue acompañada en el testimonio brindado por una respuesta del Rectorado.

Al mismo tiempo, aclaró que quienes impulsan el reclamo apoyan la Ley de Financiamiento Universitario. “Estamos convencidos de que la universidad necesita financiamiento para funcionar. No vamos a entrar en esa discusión”, expresó.

Sin embargo, cuestionó el manejo administrativo de las ausencias del personal y aseguró que, según cálculos realizados por los padres, la Universidad habría destinado alrededor de 1,2 millones de dólares al pago de inasistencias que consideran injustificadas. Se trata de una estimación formulada por Valente que, en el material aportado, no cuenta con una respuesta oficial de la UNS.

El representante mencionó además una denuncia penal ya presentada contra otra persona por la presunta difusión de datos personales de padres que habían realizado pedidos de acceso a la información pública.

Finalmente, confirmó que el próximo paso será avanzar contra el propio rector.

“La denuncia contra el rector ya está escrita, se la vamos a acercar. Nunca renunciamos al diálogo, pero tampoco a los derechos de nuestros hijos”, concluyó Valente.