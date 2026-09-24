Marcelo Gallardo sufrió una paliza en su debut con Ecuador

Marcelo Gallardo tuvo su debut como DT de Ecuador en el Lejano Oriente, y así de lejano parece estar el mejor rendimiento para una selección que busca ser protagonista en Sudamérica. La primera vez del Muñeco fue derrota 3-0 contra Corea del Sur en la ciudad de Suwon, cerca de Seúl, con un segundo tiempo letal del combinado local.

🌐🇰🇷 DERECHAZO de Hyeon-gyu Oh que abre el marcador ante La Tri 💥



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El extécnico de River apostó por nombres conocidos para su estreno al frente de la Tri, partiendo de la presencia del capitán de Huracán, Hernán Galíndez, en el arco, junto con Pervis Estupiñán, Ángelo Preciado, Willian Pacho y Alan Franco, entre otros. También apostó por uno de los goleadores del fútbol argentino, Jordy Caicedo, otro hombre del Globo.

😮‍💨🇰🇷 GOLAZO DE TIRO LIBRE DE HEUNG-MIN SON Y COREA DEL SUR LE GANA 2-0 A ECUADOR. pic.twitter.com/ysbL07g5mF https://t.co/eDmOgzVAIe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026

Fue malo el arranque de Gallardo, a contramano, y no sólo porque se dio del otro lado del planeta. El partido comenzó a las 6 de la mañana de Quito, y en Argentina no fue televisado. Los medios locales fueron bastante críticos de esta primera impresión, en especial porque se trata de una selección que viene de jugar dos Mundiales en forma consecutiva.

⚠️🇰🇷🇪🇨 COREA DEL SUR GOLEÓ 3-0 A ECUADOR EN EL DEBUT DE GALLARDO. pic.twitter.com/6UeMho7jz7 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 24, 2026

Si el deseo de Ecuador era darle un salto de calidad a su equipo, comenzar en casa de Corea del Sur no fue la mejor idea. El local también es una selección que se acostumbró a ser protagonista conducido por su máxima figura, Son Heung-Min, autor del tercer tanto, un golazo, con una gran definición. En el banco de suplentes tuvo otro debutante, el español Robert Moreno, que se hizo cargo de la selección tras la escandalosa salida de su anterior técnico, Hong Myung-bo, cuestionado hasta por el presidente por su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Fuente: Clarín