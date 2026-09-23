Estafaron a Juan Pablo Baylac haciéndose pasar por su hija

Juan Pablo Baylac fue víctima de una estafa telefónica en la que delincuentes se hicieron pasar por una de sus hijas y consiguieron que transfiriera $430.000. Tras aquel episodio, ocurrido en julio, volvieron a intentar engañarlo en agosto y nuevamente hace apenas tres días.

En diálogo con La Brújula 24, el exvocero de Fernando de la Rúa relató que todo comenzó con un mensaje de WhatsApp que parecía provenir de una de sus hijas. El número era desconocido, pero en el perfil aparecía su foto. “Me contactaron con la foto de mi hija en el teléfono. Me decía: ‘Hola, pa, ¿cómo estás? Se me rompió el teléfono, tengo toda la pantalla negra. Me prestaron este teléfono para comunicarme con vos’”, recordó.

A partir de allí llegó el pedido de dinero. “Me dijo que tenía un problemita. El problemita era plata y me pidió que le mandara 430 mil pesos”, explicó.

El engaño resultó creíble porque, según contó Baylac, no le pareció extraño que su hija pudiera necesitar ayuda. “No sospeché y le mandé la plata. Por supuesto, era una estafa”, señaló.

Baylac radicó la denuncia en Fiscalía y aseguró que allí le explicaron que este tipo de maniobras se repite con frecuencia y que muchas veces existen dificultades para identificar a quienes están detrás de los números utilizados.

Pero el episodio no terminó allí. Durante agosto recibió un nuevo contacto con una modalidad similar, aunque esta vez advirtió rápidamente que se trataba de otro intento de estafa. “Me di cuenta porque hablaban en nombre de mi otra hija, Paula, que está viviendo en España hace 19 años y nunca me pidió plata”, explicó.

Según relató, la situación coincidió además con el robo de teléfonos que habían sufrido otras integrantes de su familia en Buenos Aires, circunstancia que incrementó la verosimilitud de los mensajes.

La maniobra volvió a repetirse en septiembre. “Hace tres días hubo otra tentativa. Me di cuenta y los fui llevando hasta que se cansaron”, contó. En esta oportunidad no llegó a realizar ninguna transferencia.

Baylac decidió hacer público lo sucedido ante la imposibilidad de recuperar el dinero y con el objetivo de advertir sobre una metodología que continúa sumando víctimas. “Por lo menos quiero denunciar una situación, que se acumulen las denuncias y que los bancos no le den CBU a cualquiera”, sostuvo.

Además de la presentación ante la Fiscalía, indicó que puso el caso en conocimiento del área especializada en Ciberdelito. La modalidad descripta consiste en contactar a una persona desde un número nuevo, utilizar la fotografía de un familiar y argumentar que el teléfono original se rompió o dejó de funcionar. A continuación, los estafadores plantean una supuesta urgencia económica y solicitan una transferencia inmediata.

En caso de recibir un mensaje de estas características, la recomendación es no enviar dinero ni compartir datos personales y verificar la identidad de quien escribe mediante una llamada al número habitual del familiar o por otra vía de contacto.