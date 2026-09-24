Chocaron dos camiones de una empresa bahiense en la Ruta 51 y un chofer quedó atrapado

Dos camiones pertenecientes a una empresa de Bahía Blanca protagonizaron un violento accidente durante la noche del miércoles sobre la Ruta Provincial 51, en inmediaciones de la rotonda de acceso a la planta L’Amalí, en Olavarría.

Según trascendió, ambos vehículos pertenecen a Transportes EG y circulaban desde Bahía Blanca hacia Olavarría cuando, por causas que se investigan, un Volkswagen conducido por Edgardo Esquivel impactó por alcance contra un Mercedes Benz al mando de Alejandro Burgos.

La violencia del impacto provocó que la tolva se desprendiera de sus sistemas de sujeción y golpeara de lleno contra la cabina del Volkswagen, que quedó severamente dañada.

Esquivel permaneció atrapado y tuvo que ser rescatado por los Bomberos de Loma Negra.

Posteriormente fue trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal de Olavarría.

Si bien se informó inicialmente que el camionero se encontraba en grave estado, luego se supo que presentaba fisuras en un brazo y en las costillas y que se encontraba fuera de peligro.

El accidente ocurrió a unos 500 metros del acceso a la planta de Loma Negra y motivó un importante operativo de emergencia en el sector. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo intervención de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial de Azul.

Con información de En Línea Noticias.