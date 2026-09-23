El bahiense Lucio Redivo volvió a gritar campeón en Italia

Lucio Redivo sumó otro título en Italia. El bahiense se consagró bicampeón de la Supercopa LNP de la Serie A2 con UEB Cividale, que derrotó a Rimini por 85 a 74 en la final disputada en Ravenna.

El equipo de Redivo volvió a quedarse con la competencia de pretemporada y confirmó su buen presente en la segunda categoría del básquet italiano. Para Cividale fue el segundo trofeo consecutivo en dos años.

El bahiense tuvo participación en la definición y volvió a ser una pieza importante dentro de un plantel que logró sostenerse competitivo pese a los cambios de nombres. En la final, el máximo anotador fue Tommaso Vecchiola, con 17 puntos, quien además fue elegido como mejor jugador del torneo.

El camino al título había tenido una actuación destacada de Redivo en semifinales. Cividale superó a Fortitudo Bologna por 85 a 83 en suplementario, en un partido en el que el escolta bahiense terminó con 25 puntos y fue uno de los grandes responsables de la clasificación.

La final ante Rimini se quebró en el último cuarto. Después de un tramo parejo, Cividale encontró mejores respuestas ofensivas y pudo sostener la ventaja hasta el cierre para levantar nuevamente la Supercopa.

Redivo, de 32 años, continúa consolidado como una de las referencias del equipo italiano y volvió a celebrar en el inicio de una nueva temporada, antes del comienzo de la fase regular de la Serie A2.