Diego Forlán se estrenó como DT de Uruguay y cayó contra Japón

Luego de un flojo papel en el Mundial 2026, Uruguay cayó 3-1 ante Japón en el primer partido de Diego Forlán al mando de la Celeste. El encuentro significó el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado uruguayo, que no pudo cerrar su debut con una victoria y arrancó con el pie izquierdo.

Maximiliano Araújo fue el encargado de poner el 1-1 a los 42 minutos del primer tiempo y darle vida a Uruguay antes del descanso. Sin embargo, Japón volvió a ponerse en ventaja en el tiempo adicionado y terminó sentenciando el partido en los últimos instantes, para quedarse con el triunfo por 3-1 en el Q&A Stadium Miyagi, por la la Kirin Challenge Cup 2026.

Fuente: Clarin