Así fue la novena fecha del femenino de la Liga del Sur

Villa Mitre dio el golpe de la fecha en el fútbol femenino de la Liga del Sur. Por la novena jornada del Torneo Clausura de Primera A, el Tricolor superó como visitante a STMBB por 4 a 1 y pasó a liderar la tabla.

El equipo de Villa Mitre se impuso con goles de Lucrecia Semper, en dos oportunidades, Morena Bouven y Camila Aliata. Para las municipales descontó Victoria Nervi.

Con este resultado, el conjunto tricolor llegó a 23 puntos, producto de siete triunfos y dos empates, y quedó en lo más alto de la competencia. Detrás aparecen Tiro Federal y STMBB, ambos con 22 unidades.

Tiro también sumó fuerte en la fecha, al vencer 3 a 0 a La Armonía con tantos de Morena Juárez, Abril Sáenz y Bárbara Aguirre.

En los otros partidos de Primera A, Sporting y Bella Vista empataron 1 a 1. Alexia Villani marcó para el rojinegro y Rocío Castellano para la Loma. Además, AEC derrotó 2 a 0 a Libertad, con goles de Valentina Díaz y Zoe González.

La tabla del Clausura tiene a Villa Mitre como líder con 23 puntos, seguido por Tiro Federal y STMBB, con 22. Más atrás aparecen Bella Vista, con 11; AEC, con 7; Sporting, con 6; La Armonía, con 5; y Libertad, con 4.

En Primera B, Liniers ratificó su gran presente con una goleada 4 a 0 ante San Francisco, en un duelo directo de la parte alta. Paulina Acevedo fue la figura con tres goles, mientras que Agustina Borda completó la cuenta.

También hubo empate entre Olimpo y Huracán, que igualaron 3 a 3. Para las aurinegras marcaron Paloma Dambolena, dos veces, y Jazmín Navarro; mientras que para el Globo anotaron Keila Iglesias, Martina Dávalos y Pía Córdoba.

Por su parte, SPIQPYA y Estrella de Oro empataron 1 a 1. El gol del equipo de Ingeniero White fue convertido por Nicole Montenegro.

El partido entre Pacífico de Cabildo y Sansinena quedó pendiente y se jugará el 24 de septiembre, desde las 16:30, en cancha de Pacífico.

En la tabla de la B, Liniers sigue arriba con 62 puntos, escoltado por San Francisco, con 50; SPIQPYA, con 48; y Rosario Puerto Belgrano, con 45. Luego se ubican Estrella de Oro, Huracán, Sansinena, Olimpo y Pacífico de Cabildo.