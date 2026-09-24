Pueyrredón ganó y la Liga Oro completa una fecha que empieza a marcar la recta final

La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche, desde las 21, con una programación que empieza a marcar la cuenta regresiva hacia el cierre de la fase regular.

La jornada comenzó anoche con la victoria de Pueyrredón sobre Independiente por 84 a 69, resultado que le permitió al equipo de calle Rondeau quedar momentáneamente en lo más alto de la tabla, aunque con un partido más.

Con ese triunfo, Pueyrredón llegó a 19,5 puntos y superó por media unidad a Estrella, que suma 19 y esta noche tendrá la posibilidad de recuperar la punta.

La fecha continuará con cinco partidos: Pacífico-Villa Mitre, Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.

Para esta segunda parte del torneo, los equipos arrastran el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer tramo.

Las posiciones quedaron con Pueyrredón como líder momentáneo con 19,5 puntos y un partido más. Luego aparecen Estrella, con 19; Napostá, con 18; Bahiense y Liniers, con 17; Villa Mitre, con 16,5; Pacífico, con 16; y Estudiantes, con 15,5.

Más atrás se ubican Alem, con 14,5; Olimpo e Independiente, con 13,5 —este último con un partido más—; y Barrio Hospital, con 12.