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Pueyrredón ganó y la Liga Oro completa una fecha que empieza a marcar la recta final
El auriazul venció a Independiente y quedó momentáneamente en lo más alto. Esta noche se jugarán los cinco partidos restantes.
La sexta fecha de la Liga Bahiense de Oro se completará esta noche, desde las 21, con una programación que empieza a marcar la cuenta regresiva hacia el cierre de la fase regular.
La jornada comenzó anoche con la victoria de Pueyrredón sobre Independiente por 84 a 69, resultado que le permitió al equipo de calle Rondeau quedar momentáneamente en lo más alto de la tabla, aunque con un partido más.
Con ese triunfo, Pueyrredón llegó a 19,5 puntos y superó por media unidad a Estrella, que suma 19 y esta noche tendrá la posibilidad de recuperar la punta.
La fecha continuará con cinco partidos: Pacífico-Villa Mitre, Alem-Estrella, Bahiense-Estudiantes, Olimpo-Liniers y Barrio Hospital-Napostá.
Para esta segunda parte del torneo, los equipos arrastran el 50% de los puntos obtenidos en la fase regular del primer tramo.
Las posiciones quedaron con Pueyrredón como líder momentáneo con 19,5 puntos y un partido más. Luego aparecen Estrella, con 19; Napostá, con 18; Bahiense y Liniers, con 17; Villa Mitre, con 16,5; Pacífico, con 16; y Estudiantes, con 15,5.
Más atrás se ubican Alem, con 14,5; Olimpo e Independiente, con 13,5 —este último con un partido más—; y Barrio Hospital, con 12.
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