El polémico árbitro designado para el Boca-Racing en Copa Argentina

El clásico entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina ya tiene árbitro y su designación llega con varios antecedentes recientes que vuelven a poner la lupa sobre el pito. Se trata de Andrés Gariano, un juez que en los últimos meses quedó involucrado en distintas situaciones polémicas.

Los antecedentes con Boca y Racing

Con Boca tiene un antecedente: el 4-0 ante Defensa y Justicia, en abril de este año. En este partido, la principal discusión fue el gol anulado al Halcón a los 8 minutos: Juan Gutiérrez convirtió de cabeza, pero el VAR, con Silvio Trucco, detectó un offside milimétrico. Además, DyJ reclamó un penal sobre Santiago Sosa después de un contacto con Malcom Braida, aunque estuvo correcto al no cobrarlo.

Con Racing, en cambio, ya dirigió dos encuentros: el 3-1 ante Central Córdoba, en diciembre de 2024, y el 1-0 frente a San Martín de Formosa, por los 32avos de final de esta Copa Argentina. En ambos hubo intervenciones arbitrales importantes: en uno, el VAR lo corrigió para cobrar un penal contra la Academia; en el otro, expulsó a un jugador de San Martín que ya estaba amonestado. Ninguno terminó instalado como un gran escándalo.

Las polémicas con River y Atlético Tucumán

El antecedente más reciente es River-Atlético Tucumán. Gariano expulsó apenas arrancó el partido a Franco Nicola por una patada a Lucas Martínez Quarta. Pero la gran discusión llegó en el segundo tiempo, cuando Mauro Arambarri cometió una fuerte infracción sobre Alexis Canelo y recibió solamente amarilla.

Falcioni se metió al campo para reclamar roja y se fue expulsado. Y en la conferencia apuntó muy fuerte contra el juez. La explicación posterior del arbitraje fue que Arambarri había tocado primero la pelota y que el contacto posterior con Canelo no configuraba una acción para expulsión. Aunque la violencia de la infracción hacía que mereciera roja.

Al otro día se viralizó una imagen suya en el gol agónico de Thiago Almada para el 2-1, haciendo un gesto con la pierna y luego con el puño justo cuando River marcaba. Eso generó acusaciones de que parecía simular el remate y celebrar el gol.

El antecedente con Kudelka y la bronca de Quinteros

Uno de los episodios más fuertes de su carrera reciente ocurrió en Barracas Central-Huracán, en 2025. Gariano cobró dos penales para Barracas, ambos luego de intervención del VAR, y el partido terminó con un fuerte cruce con Frank Kudelka.

Las cámaras registraron al árbitro diciéndole al entrenador: “Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo”. Después, Gariano denunció en su informe que Kudelka lo había amenazado y había hecho referencias a su familia. El técnico lo negó.

Y hay otro antecedente que suma: en octubre de 2025, durante Godoy Cruz-Independiente, Gariano quedó en el centro de tres jugadas discutidas. No cobró un supuesto penal sobre Agustín Auzmendi, sí sancionó otro a favor del Tomba y, sobre el final, no consideró penal una mano de Juan Morán dentro del área. El VAR tampoco lo llamó a revisar esta última acción.

Gustavo Quinteros, entonces entrenador de Independiente, explotó después del partido: “El penal fue grandísimo. No entiendo por qué no la revisa”, reclamó.

Ahora Gariano vuelve a escena. Será el árbitro de un Boca-Racing de eliminación directa y llega con un historial todavía corto con ambos, pero con varios episodios recientes que ya generaron discusión.

Fuente: Olé