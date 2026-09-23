"Malvinas es causa nacional", afirmó Javier Milei en la ONU

El presidente Javier Milei centró buena parte de su discurso de este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el reclamo argentino por las Islas Malvinas y lanzó fuertes críticas contra el funcionamiento del organismo internacional.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó el mandatario durante su tercera presentación ante la Asamblea General desde que asumió la Presidencia. En ese marco, cuestionó que Naciones Unidas no haya podido hacer cumplir durante décadas las resoluciones vinculadas con el conflicto de soberanía.

Milei sostuvo que la ONU perdió capacidad para alcanzar algunos de los objetivos que motivaron su creación y puso como ejemplo la disputa con el Reino Unido. Además, convocó al gobierno británico a retomar las negociaciones bilaterales por las islas.

“¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar de manera contraria?”, planteó durante su exposición en Nueva York.

Tal como señala Infobae, el pronunciamiento se produjo en medio de un nuevo período de tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y, particularmente, por el avance del proyecto petrolero Sea Lion.

La cuestión había tenido otro capítulo apenas un día antes. El primer ministro británico, Andy Burnham, habló ante la misma Asamblea y aseguró que su país permanecerá firme ante las amenazas contra lo que considera el derecho de sus territorios de ultramar a continuar bajo soberanía británica. El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió posteriormente y ratificó la posición nacional sobre Malvinas.

El Gobierno nacional había profundizado su estrategia sobre el archipiélago durante septiembre. El pasado 17 de este mes, Milei envió al Congreso el denominado proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone nuevas herramientas y sanciones para compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las áreas reclamadas por la Argentina.

La iniciativa oficial plantea tres ejes: sancionar a quienes exploten esos recursos sin autorización argentina, generar incentivos para que abandonen esas actividades y ampliar las herramientas del Estado frente a acciones que el Gobierno considere una afectación de los derechos soberanos del país.

La soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur permanece en disputa entre la Argentina y el Reino Unido. La ONU reconoce la existencia de una controversia de soberanía y ha instado históricamente a ambos gobiernos a buscar una solución negociada.