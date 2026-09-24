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Milei cierra su gira por Nueva York con una reunión con Netanyahu y un discurso ante inversores
El Presidente tendrá este jueves sus últimas actividades en Estados Unidos antes de emprender el regreso a la Argentina. Hablará en The Economic Club of New York y mantendrá dos encuentros con el primer ministro israelí.
El presidente Javier Milei cerrará este jueves su agenda en Nueva York con una exposición ante empresarios, banqueros e inversores y una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de regresar a la Argentina.
La primera actividad está prevista para las 13, cuando el mandatario diserte en The Economic Club of New York, uno de los tradicionales espacios de encuentro del sector financiero de la ciudad estadounidense. La presentación tendrá una duración máxima de 30 minutos y luego Milei responderá preguntas del editor global de Bloomberg, John Micklethwait.
Más tarde, a las 17, el jefe de Estado mantendrá una reunión bilateral con Netanyahu. Según la agenda difundida, el encuentro buscará ratificar el vínculo entre ambos gobiernos, en un contexto de estrecha relación política entre la Argentina e Israel.
Media hora después, Milei participará de un encuentro de líderes latinoamericanos con el primer ministro israelí. Será la última actividad oficial antes de iniciar el regreso al país.
La partida del vuelo hacia Buenos Aires está prevista para las 21 de este jueves, mientras que el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está programado para las 8.30 del viernes.
La agenda completa la estadía del Presidente en Nueva York, donde el miércoles expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y posteriormente participó de una actividad en la sede central del banco Citi, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional.
Durante su paso por Estados Unidos, el Gobierno también anunció junto a Washington el denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa destinada a promover inversiones en infraestructura vinculada con energía, minería y exportaciones.
Con informaciòn de Tn
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