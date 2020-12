“Existen cerca de 900 denuncias al año por delitos sexuales en Bahía"

Franco Fri, el hombre que fue detenido el pasado viernes 27 de noviembre, acusado de violar a una joven en calle Pedro Pico al 600, fue reconocido por otra víctima, a quien habría ultrajado durante el mes de octubre, y que fue derivado hacia la unidad carcelaria de Melchor Romero durante la última madrugada.

A propósito, la fiscal Agustina Olguín, dijo en LA BRÚJULA 24 que “se le imputa algo mucho más grave que un tocamiento. La víctima lo reconoció y también la voz y vestimenta que habían sido secuestrados”.

Además agregó que “ayer (viernes) apareció una segunda víctima que también reconoció a Fri por un delito anterior al de calle Pedro Pico. Hay pruebas para seguir produciendo y en función de cómo avance la investigación, se determinará que el imputado es el mismo o no, y el Juez deberá intervenir y tendría que ser juzgado en el mismo juicio oral y unificaríamos la intervención de la Fiscalía”.

Por otro lado, indicó que “existen entre 800/900 denuncias por delitos sexuales al año en Bahía Blanca. Aunque se dio una seguidilla en distintos barrios en los últimos días, algunas denuncias se hicieron y otras se conocieron por las redes sociales y luego venían a denunciar que les pasó lo mismo semanas atrás o hasta un mes atrás”, continuó en el programa Una Buena Razón.

Mientras que en cuanto a los abusadores motorizados que fueron detenidos en las últimas horas, indicó que “quedó detenido luego de un seguimiento por las cámaras y dio su versión de los hechos y dijo que no había estado en ese lugar. Por eso la Fiscalía tiene la obligación de confirmar esa coartada o no. Y recuperó su libertad porque el delito de tocamiento no es detenible y no tenía antecedente de nada. Pero eso no quiere decir que la investigación se haya terminado y se están produciendo pruebas para ver si esta persona es el autor”.

Por último, mencionó que “en las últimas horas cayó otro abusador motorizado –Marcos Denis Cárcamo Hoquart- y que nosotros veníamos investigando y hay más denuncias. Está vinculado en tres hechos en la zona del hospital Penna y Tiro Federal. Son todos hechos de tocamientos en la vía pública. Son modalidades similares a la del centro, va en moto, se acerca a mujeres que estaban caminando o en bicicleta, realiza el tocamiento en al zona de los glúteos y luego se da a la fuga”.