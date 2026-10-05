Investigan en Bahía Blanca una denuncia de Bandana por una presunta estafa con entradas

Una denuncia presentada por la banda Bandana es investigada en Bahía por la fiscal Marina Lara, a partir de la presunta comercialización de entradas para un espectáculo anunciado en la ciudad que, según sostiene el grupo, no habría sido autorizado por sus integrantes.

Según pudo averiguar La Brújula 24, la presentación judicial apunta a determinar si existió una maniobra fraudulenta vinculada con la venta de tickets y la utilización del nombre de la banda para promocionar un show con el que las artistas aseguran no tener relación.

La investigación tendría como uno de sus focos a un productor musical, aunque por ahora no trascendieron oficialmente mayores precisiones sobre las imputaciones ni sobre el alcance de las medidas ordenadas por la Fiscalía.

El caso aparece además en un contexto de antecedentes recientes vinculados con Bandana y la organización de espectáculos en distintas ciudades del país. En julio, el grupo mantuvo un fuerte conflicto con la productora ShowMax Argentina por la suspensión de presentaciones previstas en Bahía Blanca, Santa Rosa y Paraná.

En esa oportunidad, las integrantes de Bandana sostuvieron que las cancelaciones obedecían a incumplimientos contractuales de parte de la producción y reclamaron la devolución del dinero a quienes habían comprado entradas. La empresa, por su parte, responsabilizó al grupo por la suspensión de las fechas y anunció acciones legales.

La controversia tuvo especial repercusión en Bahía Blanca, donde el recital estaba previsto para julio. Desde la OMIC se había indicado entonces que la responsabilidad de reintegrar el importe de los tickets correspondía a la productora que los comercializó.

Más tarde, seguidores del grupo denunciaron públicamente dificultades para recuperar el dinero correspondiente a conciertos cancelados en distintas ciudades. En septiembre, por ejemplo, se conocieron reclamos relacionados con fechas en Chaco, Formosa, Bahía, Santa Rosa y Paraná.

La causa que ahora tramita en Bahía deberá establecer si el nuevo espectáculo denunciado constituye una maniobra diferente de aquel conflicto contractual y, especialmente, quién promovió la venta de entradas y bajo qué autorización utilizó el nombre de Bandana.