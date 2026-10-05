A dos años del crimen de un productor rural, tres acusados enfrentan un juicio por jurados

A casi dos años del crimen que conmocionó a la zona rural de Villarino, comenzó este lunes en Bahía el juicio por jurados contra tres personas acusadas de matar a Rilberth Rodas Ortiz, un productor agropecuario cuyo cuerpo fue hallado en octubre de 2024 en un establecimiento de Hilario Ascasubi.

Los imputados son Rodrigo Sergio Uribe, Ángel Ariel Berg y Matías Nahuel Kunz. El debate se desarrollará hasta el viernes 9 de octubre en el quinto piso del Palacio de Tribunales de calle Estomba 34 y tendrá como juez técnico a Hugo De Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1.

La investigación, encabezada por la UFIJ Nº 5 a cargo del fiscal Jorge Viego, sostiene que el homicidio ocurrió entre el 8 y el 9 de octubre de aquel año, cuando los tres acusados habrían ingresado al establecimiento rural denominado Buena Ventura.

Rodas Ortiz presentaba numerosos golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, además de heridas cortantes y lesiones profundas en el tórax que afectaron el pulmón y el corazón y terminaron provocándole la muerte.

El caso había sido informado por La Brújula 24 el 9 de octubre de 2024, cuando todavía se investigaban las circunstancias del hallazgo. En aquel momento se había establecido que el dueño del campo llegó al establecimiento, situado entre Hilario Ascasubi y Mayor Buratovich, encontrando sin vida al hombre de 52 años que arrendaba unas tres hectáreas para cultivar cebolla.

La primera inspección había revelado que el cuerpo tenía golpes en distintas zonas, incluida la cabeza, y una posible herida de arma blanca en el pecho. Personal policial, Científica, DDI y autoridades judiciales trabajaron entonces en dicho lugar, mientras se analizaban cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

Con el avance de la pesquisa surgió un dato considerado relevante para establecer el posible móvil: la víctima había concretado una venta de cebolla y tenía efectivo. Las distintas tareas investigativas realizadas posteriormente permitieron, según la acusación, vincular a Uribe, Berg y Kunz con el homicidio.

Ahora será un jurado popular el encargado de evaluar las pruebas que presenten la Fiscalía y las defensas y determinar si los tres acusados son culpables o no por el brutal crimen ocurrido en la zona rural de Villarino.