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La inestabilidad gana terreno y no se descartan lluvias para la segunda mitad del día
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 explicitó lo que se prevé para las próximas horas en la ciudad y la región en materia climática.
Algunos cambios podrían registrarse este martes en relación a las condiciones, tanto en Bahía como en la zona, según reflejó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"La nubosidad irá en aumento, lo que hará que la inestabilidad sea más notoria, con lluvias y chaparrones en forma dispersa y alguna tormenta", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la temperatura máxima podría trepar hasta los 20 grados en horas de la tarde, con una ausencia total casi del sol y leve a moderado del sector sudeste.
Por último, el profesional anticipó que este martes la humedad seguirá siendo la protagonista, por lo que no se descartan más precipitaciones, otra caída en el termómetro y ráfagas del sur.
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