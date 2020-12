Carlos Carrascosa: "No podía parar de llorar cuando me enteré que fui absuelto"

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Carlos Carrascosa de manera definitiva en la causa por el crimen de María Marta García Belsunce, quien fuera encontrada muerta en octubre de 2002.

“No pude parar de llorar. No pensé que iba a reaccionar así pero fue impresionante. Son 18 años de acumulación. También quiero decir que estuve seis veces internado porque cada uno reacciona como puede y a mí me pasó eso. En un robo algunos se entregan y tres reaccionan pero hasta que no se vive esa situación no se sabe”, indicó en LA BRÚJULA 24.

Luego agregó que “estoy tranquilo porque voy a morir inocente y ese era el primer objetivo. Ya en febrero empezaremos a trabajar con mi abogado para ver los próximos pasos con tres acusados por la muerte de María Marta. Puede que hayan entrado los tres a robar, pero quién fue la mano ejecutora es más difícil de saber. Y uno de los detenidos está acusado de once robos con un modus operandi muy parecido”.

“En 18 años nunca perdí las esperanzas”, remarcó Carrascosa en el programa Una Buena Razón.

“Diario de un inocente” es el libro que sacó Carrascosa en donde cuenta todas las sensaciones. “No hablo tanto de la causa, sino de todo lo que pasé”, aseguró.

Por otro lado, sobre Nicolás Pachelo, uno de los detenidos, dijo que “es un señor que tuvo antecedentes por robos en casas vecinas a sus propios amigos y en ese juicio se le hizo una pericia psiquiátrica y la verdad que no sé si es un psicópata pero esos son los rasgos”.

Por último, sobre el documental que está en Netflix llamado “Carmel” en donde relata el paso a apso del caso, dijo que “tuve un impacto emocional pensando que iban a hacer un documental pero fue una película llena de interrogantes para vender y la verdad es que estoy muy molesto. Solamente dejaron todas las incógnitas. Fuimos muy inocentes pensando que iba a ser un documental real”.