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Un grupo de bahienses denunció una estafa con entradas falsas para ver a Messi
Se trata de unas 60 personas que viajaron juntas y no pudieron entrar al estadio.
Un grupo de bahienses quedó afuera del estadio Monumental sin poder ingresar para ver el partido de despedida de Lionel Messi ante Benín y aseguraron que las entradas que compraron eran falsas.
Se trata de unas 60 personas entre adultos y niños que quedó sin poder ingresar, según relataron en vivo al canal A24. Sin precisar nombres, uno de los afectados dijo que adquirieron las entradas a través de contactos vinculados con la reventa, a los que habían recurrido por referencias de experiencias anteriores.
“Vinimos de Bahía Blanca con gente amiga, conocida, y cuando llegamos al estadio nos encontramos que las entradas eran truchas”, explicó Maxi, uno de los integrantes del contingente.
El bahiense detalló que entre los afectados había numerosas familias y aseguró que varios de ellos ya habían asistido anteriormente a partidos de la Selección sin inconvenientes: “Vinimos a todos los partidos, nunca nos pasó nada".
De acuerdo con lo señalado durante la transmisión televisiva, cada entrada había sido pagada alrededor de $400.000. A eso hay que sumar el costo del traslado en micro y otros gastos vinculados al viaje.
“La plata yo la saqué en 12 cuotas. Yo voy a estar un año acordándome que estoy pagando esto. Pero no me importa pagar las 12 cuotas. A mí lo que me importa es que yo no puedo pagar la ilusión de mi nene en 12 cuotas”, expresó otro de los afectados.
Otros integrantes del contingente explicaron que las entradas habían sido gestionadas por los organizadores del viaje, a través de contactos conocidos “de boca en boca” y con antecedentes de haber organizado otros traslados.
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