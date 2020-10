Habló el hombre al que quisieron linchar en Villa Miramar

Se llama Julio. Hace poco menos de un mes, un numeroso grupo de vecinos de Villa Miramar quiso lincharlo, porque lo acusaron de haber abusado de su hijastra de 7 años. Pero él lo niega. Y de hecho, quiso dar la cara y contar su versión.

Esta mañana, en el piso de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, señaló que "me dijeron que había abusado de mi hijastra, desde acá salió una nota a una mujer que me acusó, cosa que no es".

"Fueron amenazas, no me lincharon. Fui a la comisaría, hice la denuncia y también a Fiscalía. La nena está en una casa de abrigo con la madre, pero no le encontraron nada. Realmente no entiendo, yo no tengo antecedentes de nada. Son todas mujeres las que quisieron echarme del barrio", señaló.

"Son mentiras. Ese día habíamos ido a comer a la casa de un matrimonio en Noroeste y volvimos como a las 2 de la mañana, y esta mujer -la que habló con LB24- dice que a las 8 fue a su casa. Me parece que la Justicia tiene que hacer algo", agregó Julio en diálogo con el periodista Germán Sasso.

Además, relató las consecuencias que, según refirió, le ocasionaron los hechos denunciados. "Tengo un hermano con el mismo apellido y en la empresa le preguntan qué pasó. En la casa de la mujer que habló hicieron 4 allanamientos por droga, esa cuadra siempre fue explosiva".

"Quiero limpiar mi nombre. En dos años y medio me hice cargo de la nena, cosa que no se hizo el papá biológico que se drogaba y le pegaba".

De igual modo, explicó que "ahora tengo miedo de que me maten, a mi mujer también le dijeron que le iban a romper los huesos. Si yo supiera por qué me acusan lo diría públicamente, pero no lo se".

"Hasta hoy estuve durmiendo en el Parque de Mayo, no tengo adonde ir. Cuando la Justicia diga que soy inocente quiero que me pidan disculpas", cerró.

"Es una causa delicada"

El titular de la UFIJ N°4 que se especializa en Violencia de Género y Delitos Sexuales, Juan Pablo Schmidt, dio detalles sobre cómo continúa la causa en la que un numeroso grupo de vecinos de Villa Miramar quiso linchar a Julio Badano, porque lo acusaron de haber violado a su hijastra de 7 años, y que esta mañana se presentó en los estudios de LA BRÚJULA 24.

"La causa está en trámite. Se recibieron algunas declaraciones testimoniales y pericias solicitadas. También hay un abordaje más profundo con otros organismos, es una causa delicada porque hay una menor de edad", sostuvo Schmidt en diálogo con Germán Sasso.

En cuanto a la investigación indicó que "hay declaraciones y esperamos pericias. Luego evaluaremos y ver cómo se avanza. Estamos a la espera de fechas para los peritajes, que viene algo atrasado por la pandemia".

Por último sostuvo que "son causas delicadas y que tienen un cierto trance para reunir las pruebas que es distinto a otras. Muchas veces hay que buscar testimonios que no lo vieron pero si de referencia. Por eso el trámite es distinto".