Gallardo: "La clasificación y ser primeros nos entusiasma"

La palabra la sustenta con hechos. “Vamos a tratar de salir primeros en el grupo”, había dicho en la previa al partido contra la Liga y su River lo logró. “A veces naturalizamos cosas que no son naturales. Era una incertidumbre saber cómo íbamos a volver tras el parate y frente a rivales con ritmo. Haber logrado la clasificación y ser primeros nos pone muy contentos y nos entusiasma. Parece natural, pero no lo es”, soltó el hombre que todo lo puede después del 3 a 0.

Porque el 1° lugar en el grupo D se forjó ayer en gran parte gracias a su propia muñeca, algo que todavía no deja de sorprender a esta altura del asunto. Porque con Nacho en una pierna por un golpe “que lo dejó muy sentido: jugó molesto y quedamos limitados, pero no va a ser nada grave”, Marcelo Gallardo tuvo que apelar a perder a su cerebro futbolístico y optó por un jugador que no figuraba en los papeles de casi nadie, sobre todo por características disímiles a las de Fernández: Santiago Sosa. Y vaya que el pibe, volante central, lo reemplazó con creces al flaco. Ninguna casualidad...

🎥 Por acá pasó River 👏🏽



Los 3⃣ goles del equipo del Muñeco para cerrar la fase de grupos de la @Libertadores con un triunfo más 🍿 #VamosRiver ⚪️🔴⚪️pic.twitter.com/Ebpb8aGyE4 — River Plate (@RiverPlate) October 21, 2020

“Sosa viene evolucionando muy bien en cuanto a su juego. Es un volante central, pero lo venimos trabajando para esa posición, como volante interno, porque no teníamos muchas variantes ahí. Se ha adaptado muy bien y es una alternativa clara, por eso confiamos para que pueda jugar así. Me pone muy contento”, explicó MG, dando cuenta de que lo que para el mundo exterior asomaba como un cambio extraño para él era ya una mecánica trabajada. De hecho, en los últimos amistosos contra San Lorenzo y Newell’s logró utilizar al pibe de 21 años por la derecha del mediocampo. Otro punto para el DT, y van...Play Video

“Nosotros defendemos muy arriba y cuando no somos agresivos, sufrimos y nos generan peligro como lo hizo Liga, que explota bien las bandas. No estaba conforme, pero en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más agresivos, cortamos circuitos de juego de ellos, atacamos directo y así llegaron los goles”, fue el análisis que Napoleón realizó mucho antes de la conferencia de prensa. Porque en el entretiempo, él olfateó lo que River necesitaba para poder lograr el cometido que se habían propuesto. Aunque, claro, a él seguramente le quedará rebotando en la cabeza ese primer tiempo que dejó ciertas dudas para corregir de cara al futuro cercano, que son los partidos mano a mano: su gran especialidad.

"Después de este tiempo, volver a competir de esta forma nos pone muy contentos y nos entusiasma para lo que viene. Esperamos seguir así".



✍️🏽 Marcelo Gallardo pic.twitter.com/lpTyD2qMh9 — River Plate (@RiverPlate) October 21, 2020

Fuente: Olé