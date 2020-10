Acusan a un hombre de violar a su hijastra: "Los vecinos lo quieren matar a palos"

En el barrio Villa Miramar se viven horas de extrema tensión. Esto se da porque acusan a un sujeto -se llama Julio- de haber violado a su pequeña hijastra, de unos 7 años.

De hecho, anoche la policía tuvo que llevárselo del lugar -Fortaleza Protectora Argentina al 500- porque un numeroso grupo de personas querían ajusticiarlo por mano propia. "Yo hace un mes que estoy en el barrio, lo conozco de vista nada más. Ayer entre todos los vecinos lo sacaron y se tuvo que ir porque lo querían matar", le contó a LA BRÚJULA 24 Natalia, una mujer vive a pocos metros del lugar en cuestión.

Respecto del supuesto abuso, reveló que "anteayer a la noche vino a mi casa una criatura, me golpeó la puerta y me aseguró que estaba cansada de que la viole su padrastro. Yo tengo tres nenas chicas, me desesperé y quise agarrarla para llamar a la policía, pero salió corriendo".

Y agregó: "Al otro día, vimos que la traía una de las tías arrastrándola, y que le habían pegado. Se la dio de vuelta a la madre y al tipo este. Ahí llamamos a la policía y denunciamos. Pero en vez de llevar a la nena al médico, lo único que hicieron fue tomarle los datos y se fueron".

El sector del conflicto (Foto Pablo Noir - La Brújula 24)

Además, refirió que "las vecinas no lo queríamos más acá en el barrio, todas somos mamás y tenemos miedo de que le haga algo a otra nena. Se sospecha que puede haber más casos. Él dice que es albañil, pero nunca trabaja porque le vive pidiendo a todo el mundo".

Y consultada sobre el momento en que fueron a increparlo, Natalia explicó que "el viejo cara rota miraba al piso y no decía nada. La madre dijo que él no la violaba, que la violaba el padre, no tiene dos dedos de frente esta mujer. En el barrio se comentaba que este tipo venía escapando de Tres Arroyos por otro caso de violación".

"Si la policía no hace nada, los vecinos lo van a matar a palos", sintetizó.