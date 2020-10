El Federal A vuelve en noviembre

Después de la más reciente reunión del Consejo Federal la noticia comenzó a circular rápidamente. El Federal A retomará la actividad en noviembre, con un formato que se definirá dependiendo de la cantidad de equipos que confirmen su participación.

De esta manera se cambiaría la definición del torneo, ya que quedarían de lado los hexagonales y todos los intervinientes volverían a contar con chances de ascender al Nacional B.

De igual manera aquellos clubes que estaban mejor posicionados antes del parate contarían con algún tipo de ventaja deportiva, aunque a ciencia cierta todo está por definirse y oficializarse.

El otro detalle no menor que quedó estipulado es que aquellas instituciones que por diversos motivos no puedan hacer frente a la competencia, no recibirán sanción alguna.

Hasta el jueves inclusive todos los elencos tienen tiempo de pronunciarse por sí o no. Con el número resuelto, sobre fin de mes se volverá a reunir el Consejo Federal y allí quedará establecido el formato de disputa.