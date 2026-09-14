Olimpo y Villa Mitre sacan cuentas: qué necesitan para clasificar en el Federal A

Después de la octava y anteúltima fecha del Nonagonal Campeonato del Torneo Federal A, Olimpo y Villa Mitre llegarán con chances de clasificación a la jornada decisiva de la Zona B.

El panorama, sin embargo, es distinto para los dos equipos bahienses. El Aurinegro quedó cuarto con 12 puntos y depende de sí mismo para avanzar a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional. El Tricolor, en cambio, quedó séptimo con 9 unidades tras caer 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz y ahora está obligado a ganar en El Fortín.

La última fecha tendrá cruces directos y resultados cruzados que pueden modificar todo: Alvarado-Olimpo, Villa Mitre-Kimberley, Huracán Las Heras-Atenas de Río Cuarto y Juventud Antoniana-Cipolletti. Libre quedará Argentino de Monte Maíz.

La tabla quedó con Alvarado arriba con 14 puntos, seguido por Atenas con 13. Luego aparecen Cipolletti y Olimpo, ambos con 12; Argentino de Monte Maíz, con 11; Kimberley, con 10; Villa Mitre, con 9; Huracán Las Heras, con 4; y Juventud Antoniana, con 2.

Los primeros cuatro de la zona clasificarán a los playoffs por el primer ascenso, mientras que los cinco restantes deberán jugar la Reválida.

Las cuentas de Olimpo

Olimpo visitará a Alvarado en Mar del Plata y puede clasificar con cualquiera de los tres resultados, aunque en algunos casos dependerá de lo que ocurra en otras canchas.

Si gana: clasifica automáticamente a la siguiente fase.

clasifica automáticamente a la siguiente fase. Si gana y quiere terminar primero: además deberá esperar que Atenas no gane ante Huracán Las Heras y que Cipolletti no gane o, en caso de hacerlo, que no saque una diferencia superior a la que consiga Olimpo.

además deberá esperar que ante Huracán Las Heras y que o, en caso de hacerlo, que no saque una diferencia superior a la que consiga Olimpo. Si empata: también puede clasificar, siempre que se dé al menos uno de estos resultados: Que Cipolletti no le gane a Juventud Antoniana. Que Kimberley no le gane a Villa Mitre.

también puede clasificar, siempre que se dé al menos uno de estos resultados: Si pierde: todavía puede meterse entre los cuatro si se da al menos una de estas variantes: Que Cipolletti también pierda . Que Villa Mitre y Kimberley empaten . Que Villa Mitre le gane a Kimberley , pero sin superar a Olimpo en los criterios de desempate por diferencia de gol o goles a favor.

todavía puede meterse entre los cuatro si se da al menos una de estas variantes:

Además, el Aurinegro ya tiene asegurada su clasificación a la Copa Argentina 2027, ya que los primeros cinco de cada nonagonal obtendrán ese lugar.

Las cuentas de Villa Mitre

Villa Mitre llega con menos margen de error. El equipo de Diego Cochas recibirá a Kimberley en El Fortín y no tiene alternativa: necesita ganar para seguir con vida.

Si gana: deberá esperar al menos uno de estos resultados: Que Cipolletti pierda ante Juventud Antoniana. Que Olimpo pierda ante Alvarado y quede con peor diferencia de gol o menor cantidad de goles a favor que el Tricolor.

deberá esperar al menos uno de estos resultados: Si empata o pierde: quedará séptimo en la zona y deberá disputar la segunda etapa de la Reválida.

El empate de Kimberley con Huracán Las Heras y el triunfo de Cipolletti ante Alvarado dejaron abierta la definición, pero también achicaron el margen para los equipos bahienses. Olimpo quedó en zona de clasificación, aunque todavía debe confirmarlo en Mar del Plata. Villa Mitre, en cambio, necesita ganar y mirar de reojo lo que pase en Salta y en el Minella.