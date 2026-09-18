Capturaron a tres prófugos armados que eran buscados en Tornquist

Los tres prófugos armados que eran intensamente buscados este viernes en Tornquist fueron finalmente capturados, luego de un amplio operativo de seguridad que se extendió durante varias horas por la planta urbana y sectores rurales de la localidad.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por la Policía Vial sobre la Ruta Nacional 33, donde se detectó la circulación sospechosa de un Chevrolet Astra en el que se movilizaban tres hombres que, de acuerdo con la información conocida, se habrían escapado de una unidad carcelaria de Viedma.

Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad, los sospechosos ingresaron a la planta urbana de Tornquist, abandonaron el automóvil y continuaron la fuga a pie.

A partir de ese momento se montó un operativo que incluyó recorridas, controles y rastrillajes en distintos puntos de la ciudad y la zona rural. Debido a que se advertía que los hombres podían encontrarse armados, durante la jornada se pidió a los vecinos que no intentaran interceptarlos y que avisaran inmediatamente a la Policía en caso de observarlos.

El primero de los prófugos fue detenido durante las primeras horas del procedimiento y, posteriormente, los efectivos lograron capturar al segundo. La búsqueda continuó entonces concentrada en el tercer sospechoso.

Finalmente, alrededor de las 20:25, fue localizado. Según se informó, los efectivos iniciaron una persecución hasta conseguir reducirlo y detenerlo.

Del operativo participaron efectivos policiales, inspectores municipales y personal de la Secretaría de Seguridad de Tornquist, encabezada por Daniel Pérez.

Con información de Radio Reflejos y Noticias Tornquist