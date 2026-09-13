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Villa Mitre perdió ante Argentino de Monte Maíz y complicó su clasificación
El Tricolor cayó 1 a 0 en Córdoba. Ahora deberá vencer a Kimberley y esperar otros resultados para avanzar a los playoffs.
Villa Mitre sufrió un duro golpe este domingo en Córdoba. El equipo bahiense perdió 1 a 0 frente a Argentino de Monte Maíz por la octava fecha de la Zona B de la Fase Campeonato del Torneo Federal A y llegará a la última jornada obligado a ganar para mantener vivas sus chances de clasificación.
El único gol del partido llegó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Ignacio Tomadoni apareció para darle la victoria al conjunto cordobés. Ya en tiempo adicionado, a los 47, Hugo Vera Oviedo vio la tarjeta roja en el local.
Para el Tricolor no era un partido más. El equipo dirigido por Diego Cochas necesitaba sumar para volver a meterse entre los cuatro primeros lugares de la zona, que otorgan el pasaje a los cuartos de final por el campeonato y mantienen abierta la pelea por el primer ascenso.
La derrota dejó todo para la definición del próximo fin de semana. Villa Mitre recibirá a Kimberley de Mar del Plata en El Fortín y deberá ganar, aunque tampoco dependerá exclusivamente de sí mismo: además necesitará que otros resultados lo favorezcan para meterse entre los clasificados.
En los otros encuentros de la Zona B, Kimberley y Huracán Las Heras igualaron 0 a 0, mientras que Cipolletti derrotó 1 a 0 al líder Alvarado. Olimpo, en tanto, tuvo fecha libre.
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