Cómo afilar las tijeras en casa con una aguja y recuperar el filo en pocos segundos

Las tijeras son una herramienta habitual en cualquier hogar, pero con el paso del tiempo sus hojas pueden perder filo y dificultar el corte de papel, tela u otros materiales.

Para los casos en los que el desgaste todavía es leve, existe un método sencillo que permite mejorar temporalmente el rendimiento utilizando una aguja de máquina de coser. El procedimiento demanda apenas unos segundos y no requiere elementos especiales.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

La técnica consiste en abrir las tijeras y colocar la aguja entre ambas hojas. Luego hay que cerrarlas lentamente, como si se intentara cortar la aguja, aunque evitando ejercer una presión excesiva.

El movimiento debe repetirse varias veces, haciendo que el filo de las hojas se deslice sobre la superficie metálica de la aguja. Una vez finalizado el procedimiento, es recomendable limpiar las tijeras para retirar cualquier pequeño residuo que pueda haber quedado.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Para comprobar el resultado se puede realizar una prueba sobre un trozo de tela o papel. Si las tijeras tenían solamente un desgaste moderado, el corte debería ser más continuo y evitar que el material quede atrapado entre las hojas.

De todos modos, este procedimiento no equivale a un afilado completo. Su utilidad está principalmente en corregir pequeñas irregularidades y mejorar el rendimiento de unas tijeras que todavía conservan buena parte de su filo.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Cuando las hojas están demasiado deterioradas, una alternativa casera es realizar varios cortes sobre una lija fina. También puede utilizarse una piedra de afilar, aunque en ese caso se requiere mayor cuidado para conservar el ángulo original del filo.

En tijeras de buena calidad o cuando el desgaste es considerable, la opción más conveniente es recurrir a un profesional, ya que un afilado incorrecto puede modificar el ángulo de las hojas y terminar afectando definitivamente su capacidad de corte.