Milei llega a Bahía: cuáles son las actividades que realizará durante su visita

El presidente Javier Milei visitará este viernes Bahía Blanca, donde desarrollará una agenda que tendrá como eje distintos proyectos de inversión vinculados con el complejo industrial y portuario. La jornada incluirá recorridas por empresas, reuniones con directivos y un encuentro con seguidores de La Libertad Avanza.

Según el cronograma previsto, el mandatario partirá desde Buenos Aires alrededor de las 9:30 acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja, entre otros.

Una vez en Bahía Blanca, Milei se trasladará en helicóptero hacia Compañía Mega. Durante ese trayecto está previsto un sobrevuelo por los terrenos vinculados con un proyecto de Pampa Energía, junto al titular de la compañía, Marcelo Mindlin.

La primera actividad formal está pautada para las 11, cuando el Presidente arribará a las instalaciones de Mega. Allí será recibido por el CEO de la firma, Tomás Córdoba, y por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La agenda contempla una recorrida por las nuevas instalaciones, una visita a la sala de control y una charla con trabajadores. Además, está programada una reunión sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de ampliación de la compañía.

Mega obtuvo la adhesión al RIGI para concretar una inversión de aproximadamente 365 millones de dólares, destinada a ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos de gas natural.

Posteriormente, alrededor de las 12:20, la comitiva presidencial se trasladará hacia Puerto Galván, donde visitará las instalaciones de Louis Dreyfus Company (LDC).

En ese lugar Milei mantendrá un encuentro con autoridades de la firma y recibirá detalles sobre las futuras obras. También recorrerá el sector donde la compañía proyecta construir una nueva planta de procesamiento de soja y girasol, para la que anunció una inversión cercana a los 400 millones de dólares.

La actividad oficial tendrá luego un intervalo hasta la tarde. Para las 16:30, referentes de La Libertad Avanza convocaron a militantes y seguidores del Presidente en las inmediaciones del Hotel Land Plaza, en la primera cuadra de Saavedra.

Milei estará acompañado durante la jornada por Karina Milei, Santilli y Pareja, dirigentes con participación en la estructura nacional y bonaerense de La Libertad Avanza. Distintos medios nacionales describieron ese encuentro de la tarde como parte de la actividad política del oficialismo de cara a 2027.

En paralelo, organizaciones gremiales convocaron a manifestarse por la presencia del Presidente. ATE y SUTEBA, entre otros sectores, anunciaron una concentración para las 15:30 en la Plaza Rivadavia.

Será la tercera visita de Milei a Bahía Blanca desde que asumió la Presidencia. Había llegado a la ciudad en diciembre de 2023, luego del fuerte temporal que provocó 13 muertes, y nuevamente en marzo de 2025, tras la inundación que dejó 18 víctimas fatales.